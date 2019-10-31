Vergi paketinden 6 milyar lira
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri başlayan vergi paketi bütçeye 2020 yılında 6 milyar TL gelir sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “İlk aşamada 6 milyar TL gelir sağlayacak. Orta ve uzun vadede ise daha yüksek bir gelir bekliyoruz “ dedi. Dijital işlem vergisi ve konaklama vergisini de içeren vergi paketinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı. Teklifteki düzenlemeleri anlatan Ak Parti İstanbul Milletvekili Vedat
Demiröz, “Teklifle uluslararası uygulamaları bulunan bazı vergileri Türkiye’de de oluşturuyoruz” dedi.
KONAKLAMA VERGİSİ MAKTU OLACAK
AK Partili Demiröz, konaklama vergisi için nispi yerine maktu vergi değişikliği yapabileceklerini söyledi. Demiröz, değerli konut vergisi kapsamına giren konutların yüzde 80’inin İstanbul’da olduğu bilgisini de verdi.
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