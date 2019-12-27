Vergi ödemesinde 20 yeni uygulama

ZİRAAT Bankası, mükelleflerin vergi ödemelerini hatasız ve kolay yapabilmeleri için tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor. Söz konusu yeni tahsilat ve ödeme uygulaması, 1 Ocak 2020’den itibaren vergi tahsilatlarının sadece kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılması kararının ardından mükelleflerin vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için Ziraat Bankası tarafından geliştirildi. TC kimlik numarası ya da barkod okutma teknolojisinin kullanılması gibi birçok ilke imza atan Ziraat Bankası’nın yeni uygulamaları arasında işlem yoğunluğu, yazılım uygulamaları gibi çeşitli özel duruma sahip kurumsal müşteriler için de kanal çeşitlendirmesi ile hızlı ve takip edilebilir tahsilat sistematikleri de var. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, kısa mesaj (SMS), Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

YENİ YILDA DEVREDE

Ziraat Bankası’nın vergi ödemesi için hayata geçirdiği uygumalarına ilişkin Kırbaş şu bilgileri verdi: “Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası Şubeleri, ATM’leri, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Tahakkuk Numarası veya Tahakkuk Fişinde bulunan barkod bilgisi ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecekler. Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilecekler. Ayrıca Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkanı bulunuyor.”

BARKOD OKUMA TEKNOLOJİSİ

Banka, kurumsal müşterilerin vergi tahsilatlarında etkin çözümler sağlayabilmek için dosya transferi (SFTP), SWIFT, OPİ uygulaması, toplu vergi tahsilatı, otomatik ödeme talimatı yöntemleri ile birçok farklı alternatif sunuyor. Geliştirdiği yeni uygulamalar ile vergi ödemelerini bir üst seviyeye taşıyan Ziraat Bankası’nın uygulamaları arasında barkod okuma teknolojisi de yer alıyor. Türkiye’de ilk kez barkod okuma teknolojisi ile vergi ödemesi yapılabilecek. Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor.

Mükellefler bağlı olunan Vergi Daireleri’nden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları ‘Vergi Tahakkuk Fişi’nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacak. Yurt çapında 7 bin 250 ATM ile en yaygın ATM ağına sahip olan Ziraat Bankasının Aralık ayı itibariyle 5 bin 369 ATM’sinde barkod okuma teknolojisi mevcut. Bu teknoloji sayesinde Ziraat Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm mükellefler barkod okuyucusuna sahip Ziraat Bankası ATM’lerinden 7 gün 24 saat anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebilecekler.

İŞTE O UYGULAMALAR



Şubeden yapılan işlemler

1) Barkod okuma

2) Tahakkuk numarası ile ödeme

3) TC kimlik ve vergi kimlik numarası ile ödeme

4)Plaka numarası ile ödeme

5) Toplu tahsilat

6) Otomatik ödeme

TM’den yapılan işlemler

7) Barkod okuma

8) TC kimlik ve vergi kimlik numarası ile ödeme

SMS İLE yapılan işlemler

9) Tahakkuk numarası ile ödeme

İNTERNET BANKACILIĞI İLE yapılan işlemler

10) Tahakkuk numarası ile ödeme

11) TC kimlik ve vergi kimlik numarası ile ödeme

12) Plaka numarası ile ödeme

13) Otomatik ödeme

MOBİL BANKACILIK İLE yapılan işlemler

14) Barkod okuma

15) Tahakkuk numarası ile ödeme

16) TC kimlik ve vergi kimlik numarası ile ödeme

17) Plaka numarası ile ödeme

18 Otomatik ödeme

OPİ İLE yapılan işlemler

19) Toplu tahsilat

SWIFT İLE yapılan işlemler

20) Tahakkuk numarası ile ödeme

YEPYENİ BİR UYGULAMA: OPİ



FİRMALARIN kullanımı için geliştirilen Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması ile toplu vergi tahsilat girişi yapılması gibi birçok işlem için doğrudan Ziraat Bankası’na talimat gönderilebilecek. OPİ uygulaması, Ziraat Bankası tarafından yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemleri olan müşteriler için geliştirildi. OPİ uygulaması ile müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandıra-bilecek. Ayrıca işlem durumunu anlık olarak izleyebilecek ve dilerlerse diğer banka hesaplarını da uygulamaya entegre edebilecekler.

SWIFT İLE VERGİ ÖDEME

KURUMSAL müşterilerimizden kendi SWIFT kodu (BIC) bulunanlar vergi borçlarını MT101 mesaj tipi ile gönderecekleri SWIFT mesajı ile otomatik olarak kolayca ödeyebilecekler.

TC KİMLİK NUMARASI YA DA VERGİ NUMARASI

ZİRAAT Bankası müşterileri anında, olmayanlar ise müşteri olduğunda kendilerine ait tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini internet bankacılığı, ziraat mobil, ATM, çağrı merkezi ve şube kanallarından sadece TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bilgilerni girerek gerçekleştirebilecekler. Hizmete sunulan yeni yöntem ile mükelleflerin tüm vergi borçlarını bir arada görebilmesi sağlandı. Farklı vergi türlerini ayrı ayrı ödemek yerine, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, ATM, Çağrı Merkezi ve Şube kanallarından tüm vergi türlerini yalın ve kolay bir şekilde ödeyebilecekler. Bu şekilde mükelleflerin hatalı veya eksik vergi ödeme gibi sorunları tamamen ortadan kalkacak.

TAHAKKUK NUMARASI İLE ÖDEME

MÜŞTERİLER Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı’ndan sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilecek. Ziraat Bankası Şubelerine giden müşteriler ise tahakkuk numarası bilgisi ile vergi ödemelerini yaptırabilecekler.

OTOMATİK ÖDEME

VERGİLERİNİ şube, internet bankacılığı ve Ziraat mobil üzerinden düzenli ödeyen mükellefler artık ödemelerini takip etmek zorunda kalmayacaklar. Böylece gecikmeye düşme kaygısı da son bulacak. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için müşteriler otomatik ödeme talimatı verme imkanına kavuşacaklar. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.

KISA MESAJ İLE VERGİ ÖDEMESİ



YENİ yılla birlikte talep eden mükellefler için kolay ve pratik şekilde kısa mesaj (SMS) talimatı ile vergi ödeme imkânı da bulunuyor. SMS ile vergi tahsilatını tercih eden mükellefler, 7 gün 24 saat tek bir SMS ile vergi ödeme işlemlerini yapabilecekler.