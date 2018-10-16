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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
16.10.2018 - 16:34, Son GÃ¼ncelleme:

Vergi mükellefi nedir? Kimler vergi mükellefi sayÄ±lmaktadÄ±r?

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Vergi mükellefi nedir? Kimler vergi mükellefi sayÄ±lmaktadÄ±r?

Vergi mÃ¼kellefi, kimin vergilendirileceÄŸinin kiÅŸi unsurudur. Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere gÃ¶re Ã¼zerine vergi borcu yÃ¼klenen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler, vergi mÃ¼kellefi anlamÄ±na gelmektedir. Ä°ÅŸte, vergi mÃ¼kellefi tabiri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

MÃ¼kellef, vergi kanunlarÄ±na gÃ¶re kendisine vergi borcu terettÃ¼beden gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸidir.

Vergi sorumlusu, verginin Ã¶denmesi bakÄ±mÄ±ndan, alacaklÄ± vergi dairesine karÅŸÄ± muhatap olan kiÅŸidir.

Vergi kanunlarÄ±yla kabul edilen haller mÃ¼stesna olmak Ã¼zere, mÃ¼kellefiyete veya vergi sorumluluÄŸuna mÃ¼taallik Ã¶zel mukaveleler vergi dairelerini baÄŸlamaz.

Bu kanunun mÃ¼taakÄ±p maddelerinde geÃ§en "mÃ¼kellef" tabiri vergi sorumlularÄ±na da ÅŸamildir.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerÃ§ek kiÅŸi ile tÃ¼zel kiÅŸilere bir vergi numarasÄ± verilir. Bu hÃ¼kmÃ¼n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± tespit etmeye ve vergi numarasÄ±nÄ±n kamu kurum-kuruluÅŸlarÄ± ile gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerce yapÄ±lacak iÅŸlemlerle ilgili kayÄ±tlarda ve dÃ¼zenlenecek belgelerde kullanÄ±lmasÄ± mecburiyetini getirmeye Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir.

Ä°KÄ° TÃœR VERGÄ° MÃœKELLEFÄ°YETÄ° BULUNUYOR

YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k kavramÄ±yla ilgili olarak bilinmesi gereken iki temel kavram vardÄ±r.

- Yasal (Kanuni) YÃ¼kÃ¼mlÃ¼
- GerÃ§ek (Fiili ) YÃ¼kÃ¼mlÃ¼

Bu ayrÄ±m hukuki veya baÅŸka deyiÅŸle yasal dÃ¼zenlemelere dayalÄ± olmayÄ±p, daha Ã§ok iktisadi etki bakÄ±mÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. GerÃ§ek yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yasalarda yer alan hukuksal bir kavram olmayÄ±p uygulamada ortaya Ã§Ä±kan bir durumu ifade eder.

Kanuni YÃ¼kÃ¼mlÃ¼: Yasalarda vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ olarak belirlenen kiÅŸidir. Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ her zaman kendileri taÅŸÄ±mazlar. Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ baÅŸkalarÄ±na yansÄ±tma mekanizmasÄ± vasÄ±tasÄ±yla aktarabilir, bu durumu piyasanÄ±n koÅŸullarÄ± belirler.

YansÄ±ma: Piyasa koÅŸullarÄ±ndan yararlanarak, Ã¶denmek zorunda kalÄ±nan verginin baÅŸkalarÄ±na aktarÄ±lmasÄ± durumudur.

Fiili YÃ¼kÃ¼mlÃ¼: Vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekte taÅŸÄ±yanlardÄ±r. YansÄ±ma neticesinde vergi yÃ¼kÃ¼ne fiilen katlanmak zorunda olan kiÅŸi olarak tanÄ±mlanÄ±r.

Ã–rneÄŸin, gÃ¼mrÃ¼k vergisini dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±ÄŸÄ± malÄ± gÃ¼mrÃ¼ÄŸe getiren ithalatÃ§Ä± Ã¶der. Yasaya gÃ¶re mal ithal eden gÃ¼mrÃ¼k vergisi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Ä°thalatÃ§Ä± malÄ±n fiyatÄ±nÄ± belirlerken gÃ¼mrÃ¼k vergisini de fiyatÄ±n Ã¼stÃ¼ne ekler. Bu suretle Ã¶dediÄŸi vergiyi alÄ±cÄ±lara yansÄ±tmÄ±ÅŸ olur. TÃ¼ketici malÄ± alÄ±nca gÃ¼mrÃ¼k vergisini de yÃ¼klenmiÅŸ olur. KDV kanununa gÃ¶re vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ satÄ±cÄ±dÄ±r. SatÄ±cÄ± KDVâ€™yi sattÄ±ÄŸÄ± malÄ±n fiyatÄ± Ã¼zerine ekler. KDVâ€™yi tÃ¼keticilere yansÄ±tÄ±r. KDVâ€™yi tÃ¼ketici Ã¶demiÅŸ olacaÄŸÄ± iÃ§in fiili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.

Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ile fiili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ arasÄ±ndaki aÅŸamalarda vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ aktaran diÄŸer tÃ¼m kiÅŸilere ise genel olarak AracÄ± YÃ¼kÃ¼mlÃ¼ adÄ± verilir.

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