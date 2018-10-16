Vergi mükellefi nedir? Kimler vergi mükellefi sayÄ±lmaktadÄ±r?
Vergi mÃ¼kellefi, kimin vergilendirileceÄŸinin kiÅŸi unsurudur. Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere gÃ¶re Ã¼zerine vergi borcu yÃ¼klenen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler, vergi mÃ¼kellefi anlamÄ±na gelmektedir. Ä°ÅŸte, vergi mÃ¼kellefi tabiri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
MÃ¼kellef, vergi kanunlarÄ±na gÃ¶re kendisine vergi borcu terettÃ¼beden gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸidir.
Vergi sorumlusu, verginin Ã¶denmesi bakÄ±mÄ±ndan, alacaklÄ± vergi dairesine karÅŸÄ± muhatap olan kiÅŸidir.
Vergi kanunlarÄ±yla kabul edilen haller mÃ¼stesna olmak Ã¼zere, mÃ¼kellefiyete veya vergi sorumluluÄŸuna mÃ¼taallik Ã¶zel mukaveleler vergi dairelerini baÄŸlamaz.
Bu kanunun mÃ¼taakÄ±p maddelerinde geÃ§en "mÃ¼kellef" tabiri vergi sorumlularÄ±na da ÅŸamildir.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerÃ§ek kiÅŸi ile tÃ¼zel kiÅŸilere bir vergi numarasÄ± verilir. Bu hÃ¼kmÃ¼n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± tespit etmeye ve vergi numarasÄ±nÄ±n kamu kurum-kuruluÅŸlarÄ± ile gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerce yapÄ±lacak iÅŸlemlerle ilgili kayÄ±tlarda ve dÃ¼zenlenecek belgelerde kullanÄ±lmasÄ± mecburiyetini getirmeye Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir.
Ä°KÄ° TÃœR VERGÄ° MÃœKELLEFÄ°YETÄ° BULUNUYOR
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k kavramÄ±yla ilgili olarak bilinmesi gereken iki temel kavram vardÄ±r.
- Yasal (Kanuni) YÃ¼kÃ¼mlÃ¼
- GerÃ§ek (Fiili ) YÃ¼kÃ¼mlÃ¼
Bu ayrÄ±m hukuki veya baÅŸka deyiÅŸle yasal dÃ¼zenlemelere dayalÄ± olmayÄ±p, daha Ã§ok iktisadi etki bakÄ±mÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. GerÃ§ek yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yasalarda yer alan hukuksal bir kavram olmayÄ±p uygulamada ortaya Ã§Ä±kan bir durumu ifade eder.
Kanuni YÃ¼kÃ¼mlÃ¼: Yasalarda vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ olarak belirlenen kiÅŸidir. Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ her zaman kendileri taÅŸÄ±mazlar. Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ baÅŸkalarÄ±na yansÄ±tma mekanizmasÄ± vasÄ±tasÄ±yla aktarabilir, bu durumu piyasanÄ±n koÅŸullarÄ± belirler.
YansÄ±ma: Piyasa koÅŸullarÄ±ndan yararlanarak, Ã¶denmek zorunda kalÄ±nan verginin baÅŸkalarÄ±na aktarÄ±lmasÄ± durumudur.
Fiili YÃ¼kÃ¼mlÃ¼: Vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekte taÅŸÄ±yanlardÄ±r. YansÄ±ma neticesinde vergi yÃ¼kÃ¼ne fiilen katlanmak zorunda olan kiÅŸi olarak tanÄ±mlanÄ±r.
Ã–rneÄŸin, gÃ¼mrÃ¼k vergisini dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±ÄŸÄ± malÄ± gÃ¼mrÃ¼ÄŸe getiren ithalatÃ§Ä± Ã¶der. Yasaya gÃ¶re mal ithal eden gÃ¼mrÃ¼k vergisi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Ä°thalatÃ§Ä± malÄ±n fiyatÄ±nÄ± belirlerken gÃ¼mrÃ¼k vergisini de fiyatÄ±n Ã¼stÃ¼ne ekler. Bu suretle Ã¶dediÄŸi vergiyi alÄ±cÄ±lara yansÄ±tmÄ±ÅŸ olur. TÃ¼ketici malÄ± alÄ±nca gÃ¼mrÃ¼k vergisini de yÃ¼klenmiÅŸ olur. KDV kanununa gÃ¶re vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ satÄ±cÄ±dÄ±r. SatÄ±cÄ± KDVâ€™yi sattÄ±ÄŸÄ± malÄ±n fiyatÄ± Ã¼zerine ekler. KDVâ€™yi tÃ¼keticilere yansÄ±tÄ±r. KDVâ€™yi tÃ¼ketici Ã¶demiÅŸ olacaÄŸÄ± iÃ§in fiili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.
Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ile fiili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ arasÄ±ndaki aÅŸamalarda vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ aktaran diÄŸer tÃ¼m kiÅŸilere ise genel olarak AracÄ± YÃ¼kÃ¼mlÃ¼ adÄ± verilir.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle