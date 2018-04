Vergi cezaları düşecek

VERGİ cezalarında önemli değişiklikler gündemde. Vergi cezalarının düşürülmesi, ödenebilir bir hale getirilmesi, bir suçtan dolayı defalarca ceza kesilmemesi planlanıyor. Ayrıca denetim raporları yazılırken ispat yükümlülüğünde değişikliğe gidilecek.

Vergi Konseyi Başkanı Fatih Dural, Vergi Usul Yasası’na yönelik yaptıkları çalışmaların ayrıntılarını Hürriyet’e anlattı. Vergi Konseyi değişiklik önerilerini hazırlayacak ve Maliye Bakanlığı’na rapor verecek. Maliye Bakanlığı da önerileri benimserse yasa tasarısı hazırlayarak önce Bakanlar Kurulu’na sonra da Meclis’e sunacak. Fatih Dural, vergi sistemindeki cezaların katlanılabilir ve ödenebilir olmadığını bu nedenle de yüzde 80-90’lara varan uzlaşmalar yapıldığını, af yasaları çıkarıldığını söyledi. Her vergi için cezanın ayrı ayrı uygulandığına dikkat çeken Dural, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV için aynı cezanın her bir vergi için 3 kat olarak uygulandığını söyledi.

12 KATA ÇIKIYOR

Dural, “Ceza makul ancak her vergi için ayrı ayrı uygulandığında 12 kata çıkıyor. Böylece ödenebilir olmaktan çıkıyor, bu defa af ihtiyacı doğuyor” dedi. Cezanın her vergi için ayrı ayrı uygulanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 7 Nolu Protokolün 4. maddesine aykırı olduğuna, bu protokolün Türkiye için 1 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğine dikkat çeken Dural, bir fiile bir ceza kesilmesi gerektiğini söyledi. Dural, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor ki bir fiile bir ceza verilir. 4 defa 3 kat ceza kesilemez, ayrıca bir de özel usulsüzlük cezası kesilemez. Sahte faturaya her bir vergi için hapis ceza verildiğinde bu defa her yıla ayrı ceza verilerek 12 ila 15 yıla kadar varan hapis söz konusu oluyor. Sahte para basmanın cezası dahi bundan hafif” dedi. Konsey olarak yaptıkları çalışmada, ceza yığılmasını önleyecek, erteleme getirecek bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Dural, cezaların caydırıcı ama makul olacağını kaydetti.

CEZALARIN AĞIRLIĞI DEĞİŞECEK

VERGİ Konseyi Başkanı Dural, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere vergi zıyai cezası olarak yüzde 100, kaçakçılık suçlarında yüzde 300, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat ceza uygulandığını belirterek, “Ayrıca işlenen fiilin durumuna göre usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yeni modelle vergi zıyai cezası için yüzde 100 uygulanan cezanın yüzde 20, yüzde 300 uygulanan kaçakçılık suçlarının da yüzde 100’e düşmesini tartışıyoruz” dedi. Ancak oran önerisi üzerinde Konsey’in çalışması henüz tamamlanmadı. Dural, burada cezanın mükellefi yıkıma sevk etmemesi, ancak hem cezalandırma hem de caydırıcılık işlevlerini kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekerek, Bumin Doğrusöz’ün raportörlüğünde bir alt komisyonun konuyu çalıştığını belirtti. Dural, Vergi Usul Yasası’ndaki “vergi kanunlarının uygulanması ve ispat” maddesinin adeta “Vergi kaçırmadığınızı kanıtlayın” haline dönüştüğünü söyledi. Dural, değişiklikle ispat yükü artık denetim elemanında olacağını söyledi.