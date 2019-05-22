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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Veraset ve intikal vergisi broşürü

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Veraset ve intikal vergisi broşürü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veraset ve intikal vergisine ilişkin bir broşür hazırladı.

Miras yoluyla ya da karşılıksız gelen mallar üzerinden veraset ve intikal vergisi verilmesi gerekiyor. Broşüre göre yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı yüzde 20 olarak uygulanıyor. İkramiye mal veya eşya ise fatura değeri esas alınıyor. Broşürde öncelikle veraset ve intikal vergisi mükellefinin tanımı yapıldı. Buna göre veraset yoluyla ya da ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerin veraset ve intikal vergisi vermesi gerekiyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesini (veraset ilamının) almaları gerekiyor. Broşüre göre, veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2019 yılı için 250 bin 125 lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2019 yılı için 500 bin 557 lirası, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2019 yılı için

5 bin 760 lirası istisna. Ayrıca aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar da istisna kapsamında. Broşürde beyanname verilme tarihlerine de yer verildi. Buna göre ölüm Türkiye’de meydana gelmişse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa 6 ay içinde verilmesi gerekiyor. Veraset ve intikal vergisi tahakkuk tarihinden itibaren üç yılda her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödeniyor. Yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilmesi gerekiyor. Şans oyunları ve yarışmalarda vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Veraset yoluyla gelen mallarda vergi oranı yüzde 1 ile 10, ivazsız intikallerde de yüzde 10 ile 30 arasında değişiyor.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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