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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Venezuela'ya ihracat 3 kat arttı

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Venezuela'ya ihracat 3 kat arttı

Venezuela'ya yapılan ihracatta ilk sıralarda makarna, ayçiçek yağı ve un gibi temel ihtiyaç maddeleri yer aldı.

Türkiye'den Venezuela'ya yapılan ihracat geçen yıl önceki yıla göre yüzde 223 artarak 37 milyon 432 bin dolardan 120 milyon 800 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2017'de Venezuela'ya 37 milyon 432 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaşanan siyasi yakınlaşmalar ve Venezuela'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı 2018'de yüzde 223 artarak 120 milyon 800 bin dolara yükseldi. 

EN FAZLA GIDA ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİLDİ

Enflasyonun çok yüksek olduğu Venezuela'ya Türkiye ağırlıklı olarak gıda ürünleri ihraç etti. 
İhracatta ilk sırayı 27 milyon 886 bin dolarla makarna aldı. Makarnayı 13 milyon 642 bin dolarla ay çiçek yağı, 7 milyon 860 bin dolarla buğday unu ve 5 milyon 41 dolarla kırmızı mercimek takip etti. Bu ülkeye ayrıca 1 milyon 546 bin dolarlık mısır unu ve 1 milyon 324 bin dolarlık şeker ihracatı gerçekleştirildi. 

HEDEF 200 MİLYON DOLAR

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke devlet başkanlarının yakınlaşmasının doğrudan ticareti de etkilediğini söyledi. 

Venezuela'da meydana gelen ekonomik sıkıntılardan dolayı en fazla ihtiyacın gıda ürünlerinde olduğunu ve Türkiye'nin de gıda ürünleri ihraç ettiğine değinen Terci, "Önceki yıllarda tıpkı komşu ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar’da olduğu gibi bu zor gününde de Venezuela'ya Türkiye olarak elimizi uzattık." dedi. 

Venezuela'ya ihracatın bu yıl da hızlı başladığını dile getiren Terci, şunları kaydetti: 

"2018 Ocak ayında 1 milyon 752 bin dolarken bu yıl ocak ayında rakama yüzde 411 artarak 8 milyon 958 bin dolara yükseldi. Bu ivme ile giderse 200 milyon dolar rakamlarını yakalama imkanımız var. Türk ürünlerinin lezzeti, kalitesi ve fiyat avantajıyla Venezuela pazarında kalıcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu ülkeden diğer Güney Amerika ülkelerinde de ihracatımızı artırmak istiyoruz." 

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