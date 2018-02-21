Venezuela'nın dijital para birimi petro satışta

Venezuela devleti, ön satışlarına başladığı dijital para birimi "petro"ya ilk gününde 735 milyon dolar yatırım yapıldığını açıkladı.



Devlet Başkanı Nicholas Maduro, ülke televizyonunda yaptığı açıklamada kripto para biriminin ön satışlarının ilk gününde 735 milyon dolar değerinde petro satıldığını bildirdi.

Ulusal petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarıyla desteklenen para biriminin ülkenin ekonomik sıkıntılarına çözüm olacağını belirten Maduro, ABD'nin ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımları hatırlatarak, "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak." dedi.

Venezuela'nın kendi dijital para birimini çıkararak dünyaya öncü olduğunu vurgulayan Maduro, "Bu, 21. yüzyıla atılmış dev bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Maduro, dijital para biriminin piyasaya çıkacağını geçen yılın sonunda ilk kez kamuoyuna duyurmuştu.

Dijital para biriminin piyasa arzına dair strateji belgesinde toplamda 100 milyon petro basılacağı belirtiliyor. Bunun 38,4 milyonluk bölümü birim başına 60 dolarlık referans fiyatıyla ön satışlarda yatırımcılara sunulacak. Ön satışlar 19 Mart'a kadar devam edecek. 20 Mart'tan sonra 44 milyon petro daha aynı referans fiyatıyla piyasaya sürülecek. Para biriminin düzenlenmesinden sorumlu organ olan Venezuela Kur ve İlgili Faaliyetler Başmüfettişliği de 17,6 milyon birimi kontrol amacıyla elinde bulunduracak.



