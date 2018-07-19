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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
19.07.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Venezuela'dan çok önemli 'altın' kararı: Türkiye'ye gönderiyor

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Venezuela'dan çok önemli 'altın' kararı: Türkiye'ye gönderiyor

Venezuela madencilik bakanı, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi.

VENEZUELA merkez bankası birkaç yıldır ülkenin güneyindeki altın madencilerinden küçük miktarlarda altın satın alıyor ve zayıflayan uluslararası rezervlerini desteklemek için kullanıyor. Ülkedeki sosyalist iktidarın uyguladığı ekonomi giderek küçülmekte.

Madencilik Bakanı Victor Cano dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma" dedi.

"Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler."

Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını söyledi.

Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezuela'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.

ABD, insan hakları ihlalleri ve demokrasinin zayıflatılması gerekçeleriyle geçen yıl Venezuela'ya bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının devletin ya da devlete bağlı kurumların çıkardıkları tahvilleri almalarına getirilen yasak da var.

Cano altın konusundaki açıklamasını, muhalefet lideri Julio Borges'in hükümetin Türkiye'ye altın satarak azalan petrol üretiminin açığını kapatmak istediği iddiası üzerine yaptı. Cano, "Türkiye'ye kaçak altın gönderilmiyor" dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkedeki gıda ve ilaç darlığı ile Haziran'da yıllık bazda yüzde 46,000'i aşan enflasyona neden olarak, ülkesine karşı açıldığını söylediği "ekonomik savaşı" gösteriyor.

 

 

 

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