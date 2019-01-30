Venezuela'da ekonomi karaborsacılardan kurtarılmaya çalışılıyor
ABD ile zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı içinde olan Venezuela'da döviz sisteminde değişikliğe gidildi.
Venezuela Merkez Bankası (BCV), özel sermayeli Interbanex adlı özel bir platformun 28 Ocak 2019 tarihinden itibaren döviz alım satımı için yetkilendirdi.
Sisteme kaydını yaptıran her özel şirket ve kişinin yetkilendirilmiş özel bankalar aracılığıyla piyasada döviz alıp satabileceği, hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun söz konusu sisteme alıcı ve satıcı olarak girmeyeceği, döviz kurunun tamamen arz ve talebe göre oluşacağını açıklamış ve Interbanex açılış kurunu 1 ABD doları=3.200,00 bolivar olarak belirlendiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan habere göre, söz konusu kur, mevcut karaborsa ortalama kur seviyesinden bile daha yüksek olarak öne çıkıyor. Uygulamaya ilişkin detaylar daha sonra daha belirginlik kazanacak olmakla birlikte hükümetin karaborsada oluşan döviz işlemelerini yasal sınırlar içine çekmeye çalıştığı, resmi rezervleri kullanmadan özel sektöre yönelik, yasal sınırlar içinde işlem yapılan paralel bir döviz piyasası yaratmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
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