Venezuela tarım üretimini iki katına çıkarabilir
ABD tarafından yaptırım ve ambargolara maruz kalan Venezuela'da FEDEAGRO Başkanı Aquiles Hopkins, sebze üretimini 60 gün içinde iki katına çıkarılabileceğini duyurdu.
Venezuela Tarım Ürünleri Üreticileri Konfederasyonu ( FEDEAGRO) Başkanı Aquiles Hopkins, ülkede tarım üretiminin bir yılda ikiye katlanabileceğini açıkladı. Üretimin yeniden canlandırılması için 1,5 milyar dolarlık yatırım ve girdi ihtiyacının olduğunu belirten Hopkins, mısır, prinç, kahve, şeker kamışı gibi ürünlerin üretiminde artış sağlanabileceğini, hatta sebze üretiminde 60 gün gibi kısa bir sürede üretimin ikiye katlanabileceğini vurguladı. 200 bin hektarlık sebze üretimi yapılabilecekken mevcut durumda ancak 40 bin hektarlık bir alanda ekim yapıldığı bildirildi.
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