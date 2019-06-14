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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.06.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı

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Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı

Geçen yıl parasından 5 sıfır atarak yeni para birimi egemen bolivara geçen Venezuela, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi.

Hiper enflasyondan ötürü artık nakit taşımanın neredeyse imkansız hale geldiği Venezuela’da 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni "egemen bolivar" banknotları piyasaya sürülmeye başlandı. 

Son aylarda içinden geçtiği büyük siyasi buhranın da etkisiyle yıllardır yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal krizin iyice derinleştiği Venezuela’da Merkez Bankası (BCV), halihazırda en yüksek kağıt parası 500 egemen bolivar olan para grubuna bol sıfırlı 3 yeni üyenin katıldığını duyurdu. 

BVC’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotların bugünden itibaren kademeli olarak piyasaya sürülmeye başlandığı kaydedildi. 

Venezuela geçen yıl bolivardan 5 sıfır atmış ve yeni para birimi egemen bolivara geçmişti. 

GEÇEN YILIN ENFLASYONU EN AZ YÜZDE 130 BİN 

Ülkede muhalefetin hükümeti, hükümetin de muhalefeti sorumlu tutuğu ekonomik çöküş, 2015 yılından bu yana ekonomik verileri paylaşmayan BVC’nin 2 hafta önce açıkladığı rakamlara da yansımıştı. 

BVC muhalefetin yüzde 1 milyon 700 bine ulaştığını öne sürdüğü 2018 yılı kümülatif enflasyonun yüzde 130 bini aştığını duyurmuştu. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ekonomistler ise Venezuela’nın geçen yılki kümülatif enflasyonunu yüzde 1 milyon 370 bin olarak duyurmuş, bu yıl sonu için ülkedeki enflasyonun yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunmuştu. 

BVC ülkenin 2015 yılındaki kümülatif enflasyonunu ise yüzde 180,9 olarak hesaplarken, bu rakamın 2016’da yüzde 274,4’e, 2017’de ise yüzde 862,6’ya yükseldiğini iki hafta önce yayımladığı rakamlarla açıklamıştı. 

BU YILIN ENFLASYONU YÜZDE BİN 47

Bankanın verilerine göre 2019 yılının ilk 4 ayında ülkedeki kümülatif enflasyon yüzde bin 47’ye ulaşmış, TÜFE ise ocakta yüzde 196,6, şubatta yüzde 114,4, Mart’ta 34,8 ve Nisan’da yüzde 33,8 olarak hesaplanmıştı. 

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