Venezuela altınına Türk rafinesi
VENEZUELA madencilik bakanı, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre’de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye’de yaptırdığını söyledi.
Venezuela merkez bankası birkaç yıldır ülkenin güneyindeki altın madencilerinden küçük miktarlarda altın satın alıyor ve zayıflayan uluslararası rezervlerini desteklemek için kullanıyor. Madencilik Bakanı Victor Cano, dün düzenlediği basın toplantısında, “Bu, Türkiye ve Venezuela merkez bankaları arasında varılmış olan bir anlaşma” dedi. “Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre’ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler.”
‘1-2 YILLIK BİR OLAY’
Cano, bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını söyledi. Türkiye’de aralarında İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Metal Rafineri ve Atasay Rafineri olan şirketler uluslararası standartlarda kabul gören rafinaj işlemi yapıyorlar. Reuters’e konuşan Türkiye’de bir kıymetli maden şirketinin yetkilisi, “Bu olay 1-2 yıllık bir olay, Venezuela’dan geldiler çeşitli görüşmeler yapıldı; birtakım işlemler de başladı ama çok büyük rakamlar değil. Tabii daha önce yapılmamış işlemler olunca rakamlar dikkat çekiyor. Altınlar burada işlenmiş sonra geri gönderilmiş olabilir” dedi.
Aynı yetkili Türkiye’de birçok ülkeden gelen altının rafinasyonunun yapıldığını, Venezuela’nın ambargolu bir ülke olduğunu, onun gibi sıkıntılı olan Asya’da ve Ortadoğu’da birçok ülke olduğunu söyledi. Cano, Türkiye’de rafine edilen altının Venezuela’ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.
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