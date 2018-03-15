Vekile sınav cezası

SİGORTA sektörünü karıştıran Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı sigorta hakemliği sınavı genel müdürü yerinden etti. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Şerif Çakırsoy görevinden alındı. 22 Ekim 2017 tarihinde yapılan sınavla ilgili Hazine Kontrolörleri soruşturma başlatmıştı. Çakırsoy’ın çarşamba akşamı görevden alındığı öğrenildi.

İPTAL KARARI İPTAL

2007 yılında getirilen sigortacılık sektöründe tahkim sistemi son yıllarda kazandırdığı gelir açısından cazip hale geldi. İtiraza giden dosya sayısı 2015 yılından itibaren artmaya başladı. Hakem listesinde sigorta şirketlerinde çalışmış ayrılmış veya emekli olmuş kişiler, yargı mensupları, avukatlar, devlet memurları bulunuyor. 171 hakemden 51’i Hazine personelinden oluşuyor. Hakem sayısının artırılması amacıyla 22 Ekim 2017 tarihinde hakemlik sınavı yapıldı. 232 kişinin girdiği sınavı 25 kişi kazandı. Kazananlardan 15’i Hazine personelinden oluştu. Sınavla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunun üzerine sınav iptal edildi. Sınavı kazananlar bir soruşturma olmadan sınavın iptal edilemeyeceğini gündeme getirdiler. Bu sefer sınavın iptal edilmesine yönelik karar iptal edildi. Hazine Kontrolörleri tarafından soruşturma başlatıldı. Sınavla ilgili bir karar almak için Hazine Kontrolörlerinin kararı bekleniyordu. Bu arada önceki gün itibariyle Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy’un görevden alındığı ortaya çıktı. Çakırsoy 2017 yılının ocak ayında genel müdürlüğe atanmıştı.

Sigorta hakemliğinin son iki yıldır cazip hale gelmesinin başında dosya başına alınan ücret geliyor. 2016 yılında itiraza 42 bin 935 dosya gitti. Bunlardan 22 bin 308’i hukukçulara, 12 bin 373’ü Hazine personeline, 8 bin 254’ü de diğer hakemlere gitti. 2017 yılında dosya sayısı 72 bin 980 oldu. Bunun 39 bin 186’sı hukukçulara, 20 bin 380’i Hazine personeline, 13 bin 524’ü de diğer hakemlere gitti. Dosya başına 300 lira alınıyor. Ancak vergi kesintisi yapılıyor. Hazine’den verilen bilgiye göre 2016 ve 2017 yılında hakem başına aylık net 6 bin 952 lira ödeme yapıldı. Bu ödeme hakem devlet memuru da olsa yapılıyor.