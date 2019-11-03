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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vehbi Koç Vakfı’na ‘hayırseverlik’ ödülü

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Vehbi Koç Vakfı’na ‘hayırseverlik’ ödülü

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society’nin ‘Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü’, bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’na verildi.

New York’taki törende ödülü, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Synergos’ isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulaney’den aldı.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK SAHİPLENDİ

Rahmi Koç’un rahatısızlığı nedeniyle katılamadığı gecede Vehbi Koç Vakfı adına ödülü Peggy Rockefeller’in elinden alan Semahat Arsel, “Babam Vehbi Koç, sana verdiklerinden bir kısmını ülkene geri vermek zorundasın felsefesine inanırdı. Vehbi Koç Vakfı’nı kurabilmek için yılmadan tam 20 yıl uğraştı. Bugün Vehbi Koç Vakfı üç ana odak noktası olan ‘eğitim, kültür ve sağlık’ alanlarında faaliyet gösteriyor. Biz Koç Ailesi’nin ikinci kuşağı olarak bunu mümkün kılabilmek için çok çalıştık. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, bizden istediği gibi başkalarına yardım ediyoruz. Ailemizin üçüncü jenerasyonunun da aynı sorumluluğu paylaşmasından dolayı gururluyum” dedi.

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ PROJELER

New York’taki ünlü Cipriani gala salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Peggy Rockefeller, daha iki hafta önce Türkiye’de bulunduğunu, Türkiye’nin hem Suriye sınırındaki Suriyeli sığınmacılar hem de sınırın bu tarafındaki Türkler için önemli projelere birlikte imza attıklarını belirtti. Koç Ailesi’nin sadece Türkiye’de değil dünyada da çok başarılı işler gerçekleştirdiğinin farkında olduğunu söyleyen Rockeffeller, Vehbi Koç Vakfı’nın kütüphaneler, okullar, sanat ve araştırma enstitüleri ve hastaneler gibi birçok önemli kurumu kurup desteklediğini özellikle kültür ve sanat alanında açtıkları müzelerle büyük işler başardıklarını kaydetti.

KOÇ’UN ORTAKLARI TEBRİK ETTİ

KOÇ grubunun ileri gelen ABD’li ortakları arasında dev Amerikan firmaları, Ford Motor’un Başkanı William Clay Ford, JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon ve Carlyle Goup’un sahibi David M. Rubenstein, Gala’ya gönderdikleri videolu mesajlarla Koç ailesini tebrik ettiler. Türk ve Amerikalı diplomatlar, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilcileri, sanatçılar, bilim insanları ve kanaat önderlerini buluşturan galada Vehbi Koç Vakfı adına ödülü Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Peggy Rockefeller kurmuş olduğu Synergos isimli organizasyonla tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Peggy Rockefeller Dulaney, ABD’nin bir dönem en zengin işadamı olan David Rockefeller’in kızı.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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