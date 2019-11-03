Vehbi Koç Vakfı’na ‘hayırseverlik’ ödülü
ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society’nin ‘Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü’, bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’na verildi.
New York’taki törende ödülü, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Synergos’ isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulaney’den aldı.
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SAHİPLENDİ
Rahmi Koç’un rahatısızlığı nedeniyle katılamadığı gecede Vehbi Koç Vakfı adına ödülü Peggy Rockefeller’in elinden alan Semahat Arsel, “Babam Vehbi Koç, sana verdiklerinden bir kısmını ülkene geri vermek zorundasın felsefesine inanırdı. Vehbi Koç Vakfı’nı kurabilmek için yılmadan tam 20 yıl uğraştı. Bugün Vehbi Koç Vakfı üç ana odak noktası olan ‘eğitim, kültür ve sağlık’ alanlarında faaliyet gösteriyor. Biz Koç Ailesi’nin ikinci kuşağı olarak bunu mümkün kılabilmek için çok çalıştık. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, bizden istediği gibi başkalarına yardım ediyoruz. Ailemizin üçüncü jenerasyonunun da aynı sorumluluğu paylaşmasından dolayı gururluyum” dedi.
TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ PROJELER
New York’taki ünlü Cipriani gala salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Peggy Rockefeller, daha iki hafta önce Türkiye’de bulunduğunu, Türkiye’nin hem Suriye sınırındaki Suriyeli sığınmacılar hem de sınırın bu tarafındaki Türkler için önemli projelere birlikte imza attıklarını belirtti. Koç Ailesi’nin sadece Türkiye’de değil dünyada da çok başarılı işler gerçekleştirdiğinin farkında olduğunu söyleyen Rockeffeller, Vehbi Koç Vakfı’nın kütüphaneler, okullar, sanat ve araştırma enstitüleri ve hastaneler gibi birçok önemli kurumu kurup desteklediğini özellikle kültür ve sanat alanında açtıkları müzelerle büyük işler başardıklarını kaydetti.
KOÇ’UN ORTAKLARI TEBRİK ETTİ
KOÇ grubunun ileri gelen ABD’li ortakları arasında dev Amerikan firmaları, Ford Motor’un Başkanı William Clay Ford, JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon ve Carlyle Goup’un sahibi David M. Rubenstein, Gala’ya gönderdikleri videolu mesajlarla Koç ailesini tebrik ettiler. Türk ve Amerikalı diplomatlar, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilcileri, sanatçılar, bilim insanları ve kanaat önderlerini buluşturan galada Vehbi Koç Vakfı adına ödülü Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Peggy Rockefeller kurmuş olduğu Synergos isimli organizasyonla tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Peggy Rockefeller Dulaney, ABD’nin bir dönem en zengin işadamı olan David Rockefeller’in kızı.
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