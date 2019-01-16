Vehbi Koç Vakfı 50’nci yaşını kutluyor

VEHBİ Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Vehbi Koç, ‘Yeni Vakıflar Kanunu’nun çıkabilmesi için 1951’den itibaren tam 16 sene uğraştı. Sonuçta da başarıya ulaştı. Birçok iş insanı kendisini örnek alarak ‘Özel Vakıflar’ kurdu. Bu sayede vakıflar yoluyla ülkemiz için önemli adımlar atılmış oldu. Bir bakıma Vehbi Bey, bu yasanın çıkması ile Türkiye’deki sivil toplumun kaderini değiştirdi. Vehbi Koç Vakfı, ‘Eğitim – Kültür ve Sağlık’ alanlarında ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulundu” dedi.

Türkiye’ye fayda sağlama yolunda Vakfın 50 yılda gerçekleştirdiği yatırım harcamalarının toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştığını belirten Arsel,

Vehbi Koç Vakfı’nın, Türkiye’nin ilk ve en büyük özel vakfı olarak Avrupa ve Amerika vakıfları ile iş birlikleri geliştirdiğini ifade etti. Arsel sözlerine şöyle devam etti: “Övüneceğimiz ödüller aldı. Bu başarıya emeği geçen Koç Ailesi, Koç Topluluğu Şirketleri ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Vehbi Koç’un vasiyetini yerine getirebildiğimiz için mutlu ve huzurluyuz. 50’inci yılımızda yeni çağdaş sanat müzemizi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz.”

“TAŞIN ALTINA SADECE ELİMİZİ DEĞİL, YÜREĞİMİZİ DE KOYARAK HAREKET EDİYORUZ.”





Yarım asrı geride bırakırken bu yıl ‘hayırseverlik’ teması etrafında bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini belirten Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise “Yapan biri bulunur elbet” demeden “Üstümüze Vazife” yaklaşımıyla çalıştıklarını anlatırken, “Vehbi Koç Vakfı ülkemizde sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine büyük katkılar sağlayan önemli bir rol model oldu. Taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyarak hareket ediyoruz. Vaktini, emeğini, uzmanlığını veya maddi kaynaklarını kamusal fayda yaratmak için seferber eden herkes hayırseverdir. Biz kendi hikâyemizi anlatırken herkesin üstüne vazife edinerek fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeye çalışacağız.”

50’nci yıl vesilesi ile bugüne kadar Vehbi Koç Vakfı’na emeği geçen kişi ve kurumlar ile Vakıf faaliyetlerini bir araya getirdiklerine değinen Yıldırım, bu kapsamda bir ansiklopedi de hazırladıklarını belirtti. Yıldırım, “20 Ocak itibariyle web sitemiz vkv.org.tr üzerinden herkesin erişimine açık olacak. Bu ansiklopedinin, sivil toplum dünyası ve kamuoyu için geniş kapsamlı bir kaynak olacağını umuyoruz” dedi.