Ve ünlü organizatör için yakalama kararı çıktı

Ümit Akbulut (36) hakkındaki yakalama kararı, ‘dolandırıcılık’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlaması ile yargılandığı Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 17 Ocak günü görülen davanın 3’üncü duruşmasında, davacı taraf Recep Budak ve şarkıcı kardeşi Dilek Budak’ın avukatı Abide Birsen “Sanık duruşmalardan kaçmaktadır. Adli kontrol kararı kaldırıldığında yurt dışına araçla çıkmış bir daha da giriş yapmamıştır” dedi. Akbulut’un avukatı Tuğba Erzincan ise, müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, duruşmalardan kaçtığına işaret edilen Atalay hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

‘SENİ MEŞHUR EDECEĞİM’

Akbulut, 7 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davada Budak kardeşlerin 374 bin dolar nakit para ve 440 bin dolarlık senetlerini almakla suçlanıyor. Savcılık iddianamesine göre Atalay, şarkıcı Dilek Budak’a, dünyaca ünlü müzik grubu Fifty Cent ile albüm çıkarmak için sözleşme yaptı. Anılan grup ile albüm yapılması ve ünlü isimlerle klip çekilmesi için 300 bin dolarlık ödeme yapıldı. İddianameye göre, söz konusu paranın yeterli olmadığını söyleyerek, Recep Budak’a, evinde, baskı kurarak 440 bin dolarlık senet imzalattı.

Davacı Dilek Budak

MELO’NUN DA MENEJERİYİM

İddianamede, Akbulut’un kendisini güçlü ve zengin bir iş adamı olarak gösterdiği kaydedilerek, “Şüpheli (Ümit Akbulut) konuşma arasında Galatasaralı futbolcu Melo’nun menejeri olduğunu söyleyerek, müştekiler üzerinde güven duygusunu pekiştirdi” denildi. Anılan senedin ise işleme konulmadığı kaydedildi.



Ümit Akbulut

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bir çok ünlü sanatçı ve futbolcunun menajeri olarak gündeme gelen Akbulut, futbolcu Gregory van der Wiel’in şikâyeti sonrası gözaltına alınmıştı. Akbulut hakkında, ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile süren 5 ayrı dosyanın olduğu öğrenildi. Budak kardeşlerin avukatı Abide Birsen, yakalama kararına ilişkin “Dilek Budak dosyasında dosya artık bittiğinde aleyhine ceza verilmesi için gerekli son adımdı. Ülkeye giriş yaparken öncelikle adli merciiler önünde ifade vermesi gerekecek. Aynı zamanda futbolcu Wiel’in de avukatı olan Av. Birsen, “Akbulut, Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı. Bu dosyada da ifade vermediği için soruşturma sürüncemede kaldı. Yakalama kararının bu dosyada da uygulanması gerekiyor” dedi.

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