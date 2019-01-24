Ve ilk araÃ§ indirildi... 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

Ve ilk araç indirildi... 8 ilçeyi birbirine baÄŸlayacak
Ä°stanbul'un ikinci, Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu KabataÅŸ-Mahmutbey hattÄ±nÄ±n raylarÄ±na ilk vagonlar indirildi. Åžubat ayÄ± sonuna kadar, raylara indirilen araÃ§larÄ±n iÃ§ testlerinin yapÄ±larak bunlarÄ±n ana hatta test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine hazÄ±r hale getirilmesi hedefleniyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak metro hattÄ±nÄ±n, bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Ä°stanbul'un ikinci, Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu KabaÅŸtaÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ±nda ilk araÃ§ raylara yerleÅŸtirildi.Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden (Ä°BB) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KabataÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla devam ediyor. Bu kapsamda hattÄ±n, MecidiyekÃ¶y-Mahmutbey arasÄ±ndaki kÄ±sÄ±mda kaba iÅŸleri bÃ¼yÃ¼k oranda tamamlandÄ±. Ä°nce iÅŸlerde Ã¶zellikle elektromekanik ve teknik kÄ±sÄ±mlar da tamamlanma aÅŸamasÄ±na getirildi.Â Â Â Â Â
Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metro hattÄ±na araÃ§ sevkiyatÄ± sÃ¼rerken, ilk araÃ§lar da Tekstilkent'te yapÄ±lan ve depo olarak da kullanÄ±lacak Giyimkent-Tekstilkent Ä°stasyonuna getirilerek raylara indirildi.Â Â Â Â Â
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ÅžUBAT AYI SONUNDA SÄ°NYAL TESTLERÄ°NE BAÅžLANACAKÂ Â Â Â Â
DÃ¶rt vagondan oluÅŸan ilk araÃ§, baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde raylara yerleÅŸtirildi. Her ay 8 (vagon) araÃ§tan oluÅŸan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken Ä°stasyonuna sevkiyatÄ± planlandÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken, raylara indirilen ilk tren, tÃ¼m iÃ§ testleri yapÄ±larak ana hatta test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ne hazÄ±r hale getirilecek. ArdÄ±ndan ÅŸubat ayÄ± sonunda, metronun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak.Â Â Â Â Â
KabataÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ±, tam otomatik sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z olarak yaklaÅŸÄ±k 24,5 kilometre uzunluÄŸunda Ã§ift hatlÄ± gÃ¼zergahta, ana hat tÃ¼nel ve viyadÃ¼kleri, 19 istasyonu, 2 kilometrekarelik depo sahasÄ±, bakÄ±m alanÄ± ve binalarÄ± kapsÄ±yor. TÃ¼neller, TBM yÃ¶ntemiyle aÃ§Ä±lÄ±rken, istasyon yapÄ±larÄ± ise yine delme tÃ¼nel, aÃ§-kapa ve viyadÃ¼k tipinde yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
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8 Ä°LÃ‡EYÄ° BÄ°RBÄ°RÄ°NE BAÄžLAYACAKÂ Â Â Â Â
Metro hattÄ±, Avrupa yakasÄ±nda yerleÅŸim olarak yoÄŸun nÃ¼fusa sahip BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli, KaÄŸÄ±thane, EyÃ¼psultan, GaziosmanpaÅŸa, Esenler ve BaÄŸcÄ±lar olmak Ã¼zere 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlÄ±yor.Â Â Â Â Â
KabataÅŸ-MecidiyekÃ¶y-Mahmutbey metro hattÄ±, KabataÅŸ istasyonunda KabataÅŸ-Taksim FÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± (F1) ve EminÃ¶nÃ¼-KabataÅŸ tramvay hattÄ±yla (T1), Karadeniz Mahallesi Ä°stasyonunda TopkapÄ±-SultanÃ§iftliÄŸi tramvay hattÄ±yla (T4), Mahmutbey Ä°stasyonunda BakÄ±rkÃ¶y Ä°DO-KirazlÄ±-KayaÅŸehir metro hattÄ±yla (M3), AlibeykÃ¶y Ä°stasyonunda EminÃ¶nÃ¼-AlibeykÃ¶y tramvay hattÄ±yla (T5), KaÄŸÄ±thane istasyonunda Gayrettepe-Ä°stanbul HavalimanÄ± metro hattÄ±yla (M11), MecidiyekÃ¶y istasyonunda metrobÃ¼s ve YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ±yla (M2) beraber 6 ayrÄ± noktada metro/tramvay/metrobÃ¼s hatlarÄ±na, BeÅŸiktaÅŸ ve KabataÅŸ istasyonlarÄ±nda ise deniz yolu ulaÅŸÄ±mÄ±na entegre olarak bÃ¼yÃ¼k bir ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ± oluÅŸturuyor.Â Â Â Â
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GÃœNLÃœK BÄ°R MÄ°LYON YOLCUYA HÄ°ZMETÂ Â Â Â Â
Mahmutbey, GÃ¶ztepe Mahallesi, YÃ¼zyÄ±l-OruÃ§ Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, KazÄ±m Karabekir, YeÅŸilpÄ±nar, Veysel Karani-AkÅŸemsettin, Ã‡Ä±rÃ§Ä±r Mahallesi, AlibeykÃ¶y, Nurtepe, KaÄŸÄ±thane, Ã‡aÄŸlayan, MecidiyekÃ¶y, Fulya, YÄ±ldÄ±z, BeÅŸiktaÅŸ ve KabataÅŸ olmak Ã¼zere 19 istasyonlu metro hattÄ±nda seyahat sÃ¼resi ise 34 dakika olacak.Â Â Â Â Â
Saatte tek yÃ¶nde 70 bin yolcu taÅŸÄ±ma kapasiteli araÃ§larla gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 1 milyon yolcuya hizmet vermesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hat, toplu ulaÅŸÄ±m entegrasyonuna katkÄ± saÄŸlarken, ilÃ§eler arasÄ±ndaki yolculuk mesafesini de Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¼ÅŸÃ¼recek.Â Â Â Â Â
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2019'UN SON Ã‡EYREÄžÄ°NDE AÃ‡ILACAKÂ Â Â Â Â
MecidiyekÃ¶y Ä°stasyonunun bu metro hattÄ±nÄ±n en Ã¶nemli transfer noktasÄ± olacaÄŸÄ± belirtilen hattÄ±n, hizmet vermeye baÅŸlamasÄ±yla birlikte yolculuk sÃ¼resi, BeÅŸiktaÅŸ-MecidiyekÃ¶y 5,5 dakika, MecidiyekÃ¶y-AlibeykÃ¶y 7,5 dakika, Ã‡aÄŸlayan-GaziosmanpaÅŸa 13 dakika, BeÅŸiktaÅŸ-SarÄ±yer HacÄ±osman 25,5 dakika, Mahmutbey-MecidiyekÃ¶y 26 dakika, BeÅŸiktaÅŸ-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-YenikapÄ± 39,5 dakika, Mahmutbey-SarÄ±yer HacÄ±osman 45 dakika, Mahmutbey-ÃœskÃ¼dar 44,5 dakika, Mahmutbey-KadÄ±kÃ¶y 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± 95,5 dakika olacaÄŸÄ± hesaplanÄ±yor.Â Â Â Â Â
DÃ¶rt istasyonu otopark hizmeti verecek ÅŸekilde tasarlanan ve ÅŸubat ayÄ± sonunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak metro hattÄ±nÄ±n, bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.
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