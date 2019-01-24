Ve ilk araÃ§ indirildi... 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
24.01.2019 - 13:57, Son GÃ¼ncelleme:

Ve ilk araç indirildi... 8 ilçeyi birbirine baÄŸlayacak

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Ä°stanbul'un ikinci, Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu KabataÅŸ-Mahmutbey hattÄ±nÄ±n raylarÄ±na ilk vagonlar indirildi. Åžubat ayÄ± sonuna kadar, raylara indirilen araÃ§larÄ±n iÃ§ testlerinin yapÄ±larak bunlarÄ±n ana hatta test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine hazÄ±r hale getirilmesi hedefleniyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak metro hattÄ±nÄ±n, bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Ä°stanbul'un ikinci, Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu KabaÅŸtaÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ±nda ilk araÃ§ raylara yerleÅŸtirildi.Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden (Ä°BB) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KabataÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla devam ediyor. Bu kapsamda hattÄ±n, MecidiyekÃ¶y-Mahmutbey arasÄ±ndaki kÄ±sÄ±mda kaba iÅŸleri bÃ¼yÃ¼k oranda tamamlandÄ±. Ä°nce iÅŸlerde Ã¶zellikle elektromekanik ve teknik kÄ±sÄ±mlar da tamamlanma aÅŸamasÄ±na getirildi.Â Â Â Â Â 

Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metro hattÄ±na araÃ§ sevkiyatÄ± sÃ¼rerken, ilk araÃ§lar da Tekstilkent'te yapÄ±lan ve depo olarak da kullanÄ±lacak Giyimkent-Tekstilkent Ä°stasyonuna getirilerek raylara indirildi.Â Â Â Â Â 

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ÅžUBAT AYI SONUNDA SÄ°NYAL TESTLERÄ°NE BAÅžLANACAKÂ Â Â Â Â

DÃ¶rt vagondan oluÅŸan ilk araÃ§, baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde raylara yerleÅŸtirildi. Her ay 8 (vagon) araÃ§tan oluÅŸan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken Ä°stasyonuna sevkiyatÄ± planlandÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken, raylara indirilen ilk tren, tÃ¼m iÃ§ testleri yapÄ±larak ana hatta test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ne hazÄ±r hale getirilecek. ArdÄ±ndan ÅŸubat ayÄ± sonunda, metronun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak.Â Â Â Â Â 

Ve ilk araÃ§ indirildi... 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

KabataÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ±, tam otomatik sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z olarak yaklaÅŸÄ±k 24,5 kilometre uzunluÄŸunda Ã§ift hatlÄ± gÃ¼zergahta, ana hat tÃ¼nel ve viyadÃ¼kleri, 19 istasyonu, 2 kilometrekarelik depo sahasÄ±, bakÄ±m alanÄ± ve binalarÄ± kapsÄ±yor. TÃ¼neller, TBM yÃ¶ntemiyle aÃ§Ä±lÄ±rken, istasyon yapÄ±larÄ± ise yine delme tÃ¼nel, aÃ§-kapa ve viyadÃ¼k tipinde yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

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8 Ä°LÃ‡EYÄ° BÄ°RBÄ°RÄ°NE BAÄžLAYACAKÂ Â Â Â Â

Metro hattÄ±, Avrupa yakasÄ±nda yerleÅŸim olarak yoÄŸun nÃ¼fusa sahip BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli, KaÄŸÄ±thane, EyÃ¼psultan, GaziosmanpaÅŸa, Esenler ve BaÄŸcÄ±lar olmak Ã¼zere 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlÄ±yor.Â Â Â Â Â 

KabataÅŸ-MecidiyekÃ¶y-Mahmutbey metro hattÄ±, KabataÅŸ istasyonunda KabataÅŸ-Taksim FÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± (F1) ve EminÃ¶nÃ¼-KabataÅŸ tramvay hattÄ±yla (T1), Karadeniz Mahallesi Ä°stasyonunda TopkapÄ±-SultanÃ§iftliÄŸi tramvay hattÄ±yla (T4), Mahmutbey Ä°stasyonunda BakÄ±rkÃ¶y Ä°DO-KirazlÄ±-KayaÅŸehir metro hattÄ±yla (M3), AlibeykÃ¶y Ä°stasyonunda EminÃ¶nÃ¼-AlibeykÃ¶y tramvay hattÄ±yla (T5), KaÄŸÄ±thane istasyonunda Gayrettepe-Ä°stanbul HavalimanÄ± metro hattÄ±yla (M11), MecidiyekÃ¶y istasyonunda metrobÃ¼s ve YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ±yla (M2) beraber 6 ayrÄ± noktada metro/tramvay/metrobÃ¼s hatlarÄ±na, BeÅŸiktaÅŸ ve KabataÅŸ istasyonlarÄ±nda ise deniz yolu ulaÅŸÄ±mÄ±na entegre olarak bÃ¼yÃ¼k bir ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ± oluÅŸturuyor.Â Â Â Â 

Ve ilk araÃ§ indirildi... 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

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GÃœNLÃœK BÄ°R MÄ°LYON YOLCUYA HÄ°ZMETÂ Â Â Â Â

Mahmutbey, GÃ¶ztepe Mahallesi, YÃ¼zyÄ±l-OruÃ§ Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, KazÄ±m Karabekir, YeÅŸilpÄ±nar, Veysel Karani-AkÅŸemsettin, Ã‡Ä±rÃ§Ä±r Mahallesi, AlibeykÃ¶y, Nurtepe, KaÄŸÄ±thane, Ã‡aÄŸlayan, MecidiyekÃ¶y, Fulya, YÄ±ldÄ±z, BeÅŸiktaÅŸ ve KabataÅŸ olmak Ã¼zere 19 istasyonlu metro hattÄ±nda seyahat sÃ¼resi ise 34 dakika olacak.Â Â Â Â Â 

Saatte tek yÃ¶nde 70 bin yolcu taÅŸÄ±ma kapasiteli araÃ§larla gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 1 milyon yolcuya hizmet vermesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hat, toplu ulaÅŸÄ±m entegrasyonuna katkÄ± saÄŸlarken, ilÃ§eler arasÄ±ndaki yolculuk mesafesini de Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¼ÅŸÃ¼recek.Â Â Â Â Â 

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2019'UN SON Ã‡EYREÄžÄ°NDE AÃ‡ILACAKÂ Â Â Â Â

MecidiyekÃ¶y Ä°stasyonunun bu metro hattÄ±nÄ±n en Ã¶nemli transfer noktasÄ± olacaÄŸÄ± belirtilen hattÄ±n, hizmet vermeye baÅŸlamasÄ±yla birlikte yolculuk sÃ¼resi, BeÅŸiktaÅŸ-MecidiyekÃ¶y 5,5 dakika, MecidiyekÃ¶y-AlibeykÃ¶y 7,5 dakika, Ã‡aÄŸlayan-GaziosmanpaÅŸa 13 dakika, BeÅŸiktaÅŸ-SarÄ±yer HacÄ±osman 25,5 dakika, Mahmutbey-MecidiyekÃ¶y 26 dakika, BeÅŸiktaÅŸ-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-YenikapÄ± 39,5 dakika, Mahmutbey-SarÄ±yer HacÄ±osman 45 dakika, Mahmutbey-ÃœskÃ¼dar 44,5 dakika, Mahmutbey-KadÄ±kÃ¶y 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± 95,5 dakika olacaÄŸÄ± hesaplanÄ±yor.Â Â Â Â Â 

DÃ¶rt istasyonu otopark hizmeti verecek ÅŸekilde tasarlanan ve ÅŸubat ayÄ± sonunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z sinyal testlerine baÅŸlanacak metro hattÄ±nÄ±n, bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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