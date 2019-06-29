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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.06.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Ve Çin duyurdu... Yeniden başlıyor

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Ve Çin duyurdu... Yeniden başlıyor

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan haberde, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Trump ve Şi'nin bir araya geldiği ve iki liderin 1 saatten fazla süren görüşme yaptığı kaydedildi.

Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı vurgulandı.

YENİ EK TARİFE YOK

ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi.

G-20 Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz." diye konuşmuştu.

"BU TARİHİ BİR İŞ OLUR"

ABD'nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Şi ise ABD ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip bugünkü seviyesine ulaştığını anlattığı konuşmasında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirmişti.

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