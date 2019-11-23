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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vay ‘cam’ına

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Vay ‘cam’ına

Geliştirdiği elektrikli otomobil Tesla ile yeni ekonominin önemli temsilcilerinden biri olan ünlü girişimci Elon Musk, bu kez zırhlı olmasıyla övündüğü elektrikli pikapı tanıtırken camların kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Salondaki gülüşmelerin şaşkına çevirdiği Musk, durumu “Daha çok çalışmamız lazım” diyerek kurtarmaya çalıştı.

AMERİKALILARIN, ‘ele avuca sığmayan, garip ve harika girişimci’ olarak nitelediği Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yeni geliştirdiği futuristik zırhlı pikapın (kamyonet) tanıtımında beklemediği bir olayla karşılaştı. Kısa sürede ABD’nin en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olmayı başaran Musk, bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli pikapı önceki akşam tanıttı. ABD’de yaygın olarak kullanılan pikapların elektrikli olmasının sürdürülebilir çevre açısından önemli olduğunu vurgulayarak sunumuna başlayan Musk, daha sonra aracın 2.9 saniyede 100 kilometre hıza çıkabildiğini, 800 kilometre menzile ulaşabildiğini vurguladı. Ancak sıra ‘Cybertruck’ adını verdiği pikapın ultra sert çelikten yapılan gövdesi ve kurşun geçirmez camlarını test etmeye geldiğinde Musk büyük bir şok yaşadı. Balyozla aracı döverek çelik gövdesinin sağlamlığını ortaya koymaya çalışan Musk, dayanıklı olduğunu iddia ettiği camların kırılmasıyla oldukça zor bir durumda kaldı. Ancak analistler, Musk’ın güçlü motor özelliği ile bu yeni aracın ABD’nin otomobil üretim üssü Detroit’teki bazı firmaları zorlayacağını belirtiyor.  

HAYAL KIRIKLIĞI  

Vay ‘cam’ına

Cybertruck’ın atılan ilk demir topla camı kırılınca salonda gülüşmeler oldu. Büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayan Musk durumu toparlamak üzere, “Tam kırılmadı, top içeri girmedi. Belki de çok sert attı” dedi. Musk’ın bu sözleri salonda daha da gülüşmelere yol açtı. İkinci topun atılmasıyla diğer camın da kırılmasının ardından şaşkınlığı iyice yüzüne yansıyan Musk, bu kez ancak “Daha çok çalışmamız lazım” diyebildi. 2021 yılından önce satışa sunulamayacağı öngörülen Cybertruck için Tesla şimdiden sipariş almaya başladı. 39 bin 900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 400 kilometre menzile çıkan pick-up’ın 800 kilometre menzile çıkan versiyonu ise 69 bin 900 dolar. Cybertruck’ın ABD’de 40 yılı aşkın bir süredir en çok satan modeller arasında yer alan Ford’un F serici araçlarına rakip olabileceği belirtiliyor. Ford’un da yeni aracı Mustang ile Tesla’yı zorlayacağı düşünülüyor.

7 BİN DOLARA SÜRÜCÜSÜZ ÖZELLİĞİ

Vay ‘cam’ına

ELON Musk’ın bu kez ABD’nin en popüler modeli olan pikap tipinde geliştirdiği elektrikli aracının özellikleri piyasa tarafından beğenildi. Aracın özellikleri özetle şöyle:

- Gövdesi ultra sert çelikten yapılan pikap, geometrik açılı görünümüyle bilim kurgu filmlerindeki araçları andırıyor.

- 2.9 saniyede 100 kilometreye çıkabilme özelliği motorun gücünü gösteriyor.

- 39 bin 900 dolardan satışa sunulan aracın menzili uzadıkça fiyatı artıyor.

Otonom sürüş özelliği için ekstra 7 bin dolar ödenmesi yeterli.

Vay ‘cam’ına

BLADE RUNNER FİLMİNDEN İLHAM

ELON Musk cybertruck adını verdiği pikapı tasarlarken ünlü yönetmen Ridley Scott’un 1982 yapımı Blade Runner filmindeki ‘Cyberpunk’ aracından ilham aldıklarını belirterek, “Otomobiller 100 yıldır aynı. Farklılıklara ihtiyacımız var” dedi. Fotoğrafların sosyal medyada yer almasından sonra pick-up bilim kurgu aksiyon filmi Mad Max’te kullanılan araçlara benzetildi. Kimi ise pick-up’ı 1970 yapımı James Bond filminde denizaltına da dönüşen Lotus Espirt’e benzetti.

GİRİŞİMCİ, MÜHENDİS, MUCİT: ELON MUSK

GÜNEY Afrika asıllı olan Elon Musk, mühendis, girişimci ve mucit olarak nitelendiriliyor. ABD’nin en çok satan elektrikli otomobili Tesla’yı geliştiren ekip içinde yer alan Musk, SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortakları arasında yer alıyor. 12 yaşında yazdığı oyunu 500 dolara satarak girişimcilik hayatına başladı. Kariyerini internet, enerji ve uzay alanlarında şekillendirmeye karar veren Musk, şirketine ünlü bilim adamı Tesla adını verdi.

 

 

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