‘Vatandaşlık hakkı sözleşmeyle verilsin’
YABANCILARA gayrimenkul satışı son aylarda hızla artıyor. Ocak-ağustos döneminde yabancılara konut satışı geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 42.6 artarak 18 bin 540’a ulaştı.
Son aylarda bu alanda yapılan düzenlemeler de ile artan döviz kuru satışlarda olumlu etki yarattı. Önce Türkiye’den mülk alan yabancıya KDV muafiyeti geldi. Son olarak Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. Gayrimenkul sektörü temsilcileri yapılacak ek düzenlemelerle yabancıya satışla önemli döviz girdisi sağlanacağına dikkat çekiyor. Kendi projelerinde de yabancıya satışın yüzde 25’i bulduğunu belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Vatandaşlık 3 yıl satmamak üzere tapu sahipliği üzerinden veriliyor. Markalı konut sektöründe ise tapu genellikle teslimle veriliyor. Bu sebeple biz vatandaşlık hakkının satış vaadi sözleşmesi ile mümkün hale getirilmesini talep ediyoruz. Alıcının cayma riskine karşı önlemler alınır. Burada bankalar gerekirse garantör olabilir” dedi. Avrupa’da 10 konuttan birinin, Türkiye’de ise 67 konuttan birinin yabancıya satıldığına dikkat çeken Akbal, yabancıya satışın da ihracat teşviği kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.
İHALEYLE SATIŞ
Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın İstanbul Başakşehir’de hataya geçirdiği ‘3. İstanbul’ gayrimenkul projesi hakkında bilgi vermek için gazetecilerle bir araya gelen Akbal, projenin Aralık 2016’dan bu yana yüzde 40 oranında primlendiğini söyledi. 3. İstanbul Başakşehir’de ticari ünitelerin de ihaleyle satılacağını belirten Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık,”Başakşehir Belediyesi’nden ihaleyle aldığımız arsada hayata geçen projeden 1 milyar 42 milyon hasılat bekleniyor. Kanal İstanbul güzergahındaki projede 1200 konut ve 300 ticari birim var. Yaklaşık 80 milyon değerindeki 55 ticari üniteyi 21 Ekim’de ihaleyle satacağız. 6 ay sonra teslim edilecek dükkanlarda taksitler 1.660 liradan başlıyor. Metrekare ortalama fiyatı 5 bin 200 lira. 31 Ekim’e kadar yüzde 10’luk KDV avantajı da var” dedi. Al Zamil Türkiye Genel Müdürü Mhd Hassan Jabri Tabrizi, ise “Yabancı sermayeli bir şirket olarak Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluyuz. Biz kendi database’imize yabancı yatırımcı portföyü oluşturun tavsiyesinde bulunuyoruz. Pazarda ciddi karlar vaat eden fırsatları görüyoruz” diye konuştu.
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