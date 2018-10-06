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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
06.10.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

‘Vatandaşlık hakkı sözleşmeyle verilsin’

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
‘Vatandaşlık hakkı sözleşmeyle verilsin’

YABANCILARA gayrimenkul satışı son aylarda hızla artıyor. Ocak-ağustos döneminde yabancılara konut satışı geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 42.6 artarak 18 bin 540’a ulaştı.

Son aylarda bu alanda yapılan düzenlemeler de ile artan döviz kuru satışlarda olumlu etki yarattı.  Önce Türkiye’den mülk alan yabancıya KDV muafiyeti geldi. Son olarak Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. Gayrimenkul sektörü temsilcileri yapılacak ek düzenlemelerle yabancıya satışla önemli döviz girdisi sağlanacağına dikkat çekiyor. Kendi projelerinde de yabancıya satışın yüzde 25’i bulduğunu belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Vatandaşlık 3 yıl satmamak üzere tapu sahipliği üzerinden veriliyor. Markalı konut sektöründe ise tapu genellikle teslimle veriliyor. Bu sebeple biz vatandaşlık hakkının satış vaadi sözleşmesi ile mümkün hale getirilmesini talep ediyoruz. Alıcının cayma riskine karşı önlemler alınır. Burada bankalar gerekirse garantör olabilir” dedi.  Avrupa’da 10 konuttan birinin, Türkiye’de ise 67 konuttan birinin yabancıya satıldığına dikkat çeken Akbal, yabancıya satışın da ihracat teşviği kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

İHALEYLE SATIŞ

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın İstanbul Başakşehir’de hataya geçirdiği ‘3. İstanbul’ gayrimenkul projesi hakkında bilgi vermek için gazetecilerle bir araya gelen Akbal, projenin Aralık 2016’dan bu yana yüzde 40 oranında primlendiğini söyledi.  3. İstanbul Başakşehir’de ticari ünitelerin de ihaleyle satılacağını belirten Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık,”Başakşehir Belediyesi’nden ihaleyle aldığımız arsada hayata geçen projeden 1 milyar 42 milyon hasılat bekleniyor. Kanal İstanbul güzergahındaki projede 1200 konut ve 300 ticari birim var. Yaklaşık 80 milyon değerindeki 55 ticari üniteyi 21 Ekim’de ihaleyle satacağız. 6 ay sonra teslim edilecek dükkanlarda taksitler 1.660 liradan başlıyor. Metrekare ortalama fiyatı 5 bin 200 lira. 31 Ekim’e kadar yüzde 10’luk KDV avantajı da var” dedi. Al Zamil Türkiye Genel Müdürü Mhd Hassan Jabri Tabrizi, ise “Yabancı sermayeli bir şirket olarak Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluyuz. Biz kendi database’imize yabancı yatırımcı portföyü oluşturun tavsiyesinde bulunuyoruz. Pazarda ciddi karlar vaat eden fırsatları görüyoruz” diye konuştu.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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