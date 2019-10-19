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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)
19.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Vatandaşlar akın etti! Sık sık uyarılar yapıldı...

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Vatandaşlar akın etti! Sık sık uyarılar yapıldı...

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nca bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Safran Festivalinin 2’nci gününde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmazın 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı.

Vatandaşlar akın etti Sık sık uyarılar yapıldı...
Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabilen safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Vatandaşlar akın etti Sık sık uyarılar yapıldı...
Görevliler, safran bitkisinin üzerine basılmaması için vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan safranlı lokum kazanına kavanozlardaki safran boşaltıldı.
Vatandaşlar akın etti Sık sık uyarılar yapıldı...
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, bu yıl 20 kilogram safran elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Safranda ekolojik durumla hasat doğru orantılı. Belki biraz geç de olsa yağış aldık, almaya da devam ediyoruz. 
Vatandaşlar akın etti Sık sık uyarılar yapıldı...
Tabii bu yağışların çok uzun vadeli olmasını arzu etmiyoruz. Şayet güneşli gün sayımız yeterli düzeyde olursa, 20 kilogram safra almayı hedefliyoruz. 17 kilogramın altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Vatandaşlar akın etti Sık sık uyarılar yapıldı...

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