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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
29.08.2018 - 02:03, Son Güncelleme:

‘Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin’

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
‘Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin’

KURBAN Bayramı tatili öncesi Hürriyet gazetesinin ‘Bayram fırsatçıları’ başlığıyla duyurduğu ve tatil boyunca yerli turistlerin başından geçenleri gündeme taşıdığı yeme-içme ve plajlardaki pahalılık haberleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıklama yaptı.

“Kimin hangi ürünü kaça sattığı ya da Euro veya dolarla sattığına karışmayız” diyen Mehmet Ersoy, “Eğer bir işletme yaz tatili başında 5 liraya sattığı ürünü, yüksek sezonda ya da bayram tatilinde 15 liraya satıyorsa buna izin vermeyiz. Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz” dedi.

YASAL PROSEDÜRÜ UYGULARIZ

Bodrum’dan Alaçatı’ya, Fethiye’den Alanya’ya kadar birçok tatil bölgesinden şikayetler geldiğini hatırlattığımız Mehmet Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tatil bölgelerimiz bu yıl hem yerli hem de yabancı tatilcilerimizin akınına uğradı. Turizm rakamları çok iyi. Ancak bunu fırsat bilen işletmelerde var. ‘Fırsatçı’ derken de şunu kesinlikle ayırmak lazım. Eğer bir işletme bir sezon boyunca aynı ürünü aynı fiyata satıyorsa alkışlarız. İstediği rakama satabilir. Euro ile satışlar da mümkün. Ama fırsatçılık yapıp yüksek sezonda farklı fiyat uygulanırsa da yasal prosedür neyse onu uygularız.”

YERLİ TURİSTE PLAJ

Tatil bölgelerindeki plajlar için de bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Mehmet Ersoy, “Çeşme, Bodrum sadece parası olanın olamaz. Buralarda yerli turist için yeni plajlar yapacağız. Bunun işletmesini biz yapmayacağız ancak fiyat politikalarını biz belirleyeceğiz. Herkesin huzur içerisinde tatilini geçirmesi için yapacağımız bu çalışma 2019 yazına yetişecek. Bu konuda üzerinde çalıştığımız ve büyük ilgi görmesini beklediğimiz çalışmaların başında geliyor” şeklinde konuştu.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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