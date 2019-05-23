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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
23.05.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Vatandaşa iyi haber! Cezaların silinmesi komisyondan geçti

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Vatandaşa iyi haber! Cezaların silinmesi komisyondan geçti

Köprüden kaçak geçiş yapanlara ilişkin kesilen cezaların silinmesi ve hurda araçlarda ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye çıkartılmasını öngören torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye 
çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. 

Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275,000 araca kesilen 310 milyon TL cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon TL 
ise iade edilecek. 

Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10,000 liradan 15,000 liraya çıkarılacak. 

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. 

Öte yandan teklifle Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak. 

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