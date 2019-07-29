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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer Gökçe
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vatandaşa iade yok

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Vatandaşa iade yok

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2016’da konutlarda yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi nedeniyle inşaat şirketleriyle davalık olan çok sayıda tüketiciyi ilgilendiren bir karar verdi. İstinaf mahkemesi, “KDV’deki indirim nedeniyle tüketiciye para iadesi yapılmaz” dedi ve tapu devrine izin veren tüketici mahkemesi kararını kaldırdı. Bu karar çok sayıda dava için de emsal teşkil edebilir.

KONUT piyasasını canlandırmak için 3 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile KDV indirimine gidildi. 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle, 150 metrekareye kadarki konutlar için KDV yüzde 18’den 8’e indirildi. Bu durum, daire alan çok sayıda kişi ile inşaat şirketlerinin de karşı karşıya gelmesine neden oldu. Dava konusu bir olay da İstanbul Bağcılar’daki lüks bir konut projesinde yaşandı. Turan Kurt isimli bir tüketici, önde gelen bir inşaat firmasından daire satın aldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi 18 Eylül 2013’te imzalandı. Dairenin satış bedeli KDV dahil 393 bin 231 TL olarak belirlendi. Kurt ilk olarak 99 bin 423 TL’lik peşin ödeme yaptı. Akabinde 200 bin TL de banka kredisi çekti. Kalan tutar için ise 1 Şubat 2016 ödeme tarihli 95 bin 808 TL’lik senet verdi. Sözleşmeye göre daire 16 Temmuz 2015’te bitirilip Kurt’a teslim edilecekti. Ancak, inşaat şirketi daireyi 8 ay sonra teslim etti.

KDV YÜZDE 8 OLDU

Süreç devam ederken 8 Eylül 2016’da KDV 10 puanlık düşüşle yüzde 8’e geriledi. Kurt KDV ile ilgili gelişme sonrası, ‘Müteahhit firma devlete yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek, dolayısı ile benden fazla para almış oluyor’ diyerek daire için 393.231 TL değil 361.737 ödemesi gerektiğini bildirdi. Kurt daha önce ödediği 299.423 TL’ye ek olarak 62.314 TL’yi daha banka kanalı ile ödedi. Böylece yüzde 8’lik KDV üzerinden ödemesini tamamladı. Kurt ödemesini yaptıktan sonra hem şirkete verdiği senedin iadesini, hem de tapusunu talep etti. Ancak, inşaat şirketi eksik ödeme yapıldığını belirterek Kurt’un talebini geri çevirdi. Kurt bu kez Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde, ‘Tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Davalı şirket ise, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası, tapunun Kurt’a devrine karar verdi. Mahkeme, Kurt’un verdiği senedin iadesi talebini ise geri çevirdi. Mahkeme kararında, KDV’deki indirim nedeni ile Kurt’un bir bedel talebinde de bulunamayacağına hükmedildi. Mahkemenin bu kararına Kurt da inşaat şirketi de itiraz etti. İtirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi değerlendirdi. Daire, tüketici mahkemesinin verdiği kararın çelişkili olduğuna hükmetti. Mahkeme, Kurt’un istinaf talebini reddetti. İstinaf mahkemesi, Kurt’a tapu devri yapılması yönündeki yerel mahkeme kararını da kaldırdı.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDER

Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Emrah Burak Çavuşoğlu, kararın emsal teşkil edeceğini söyledi. Av. Çavuşoğlu, benzer taleple açılan çok sayıda dava olduğunu, mahkemelerin çelişkili kararlar verdiğini kaydederek “İstinaf mahkemesinin kararı ile davacının KDV oranındaki indirimden kaynaklandığını iddia ettiği 10 puanlık KDV fark alacağının reddi kararı kesinleşmiştir” diye konuştu.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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