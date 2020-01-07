Vatandaş sahip çıktı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), yerli otomobile ilişkin bir araştırma yaptırdığını ve son derece memnuniyet duyulacak sonuçlar elde edildiğini söyledi. Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 95.4’ünün araçları gördüğünü ve Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olduğunu belirten Bakan Varank, “Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97.6. Sanırım bu oranda Türkiye’de desteklenen başka proje görülmemiştir. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55’inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96.2” dedi. Araştırmanın Türkiye genelinde 1500’den fazla kişiyle yapıldığını kaydeden Varank, “Bu araştırmayı TOGG’dan bağımsız olarak bir firma çalışmış. Vatandaşımızın bu kadar toplumsal kabulle bu işe sahip çıkması hem bizim açımızdan gurur verici hem de bizleri önemli bir sorumluluğun altına soktu” diye konuştu. Araştırmada tasarımların beğenilme durumunun da sorulduğunu kaydeden Varank, “Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98.4. Türkiye’nin Otomobili’nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90,3. Gerçekten bu oranlar müthiş rakamlar” dedi.

TEMELİ BİRKAÇ AYA ATILIR

Türkiye’nin Otomobili’nde bundan sonraki yol haritası ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin detayları paylaşan Varank, gelecek süreçte iki temel konunun gündemlerinde olacağını ifade etti. Bursa Gemlik’te 1 milyon metrekarenin üzerinde bir araziye inşa edilecek fabrikanın temelinin birkaç ay içinde atılmasının planlandığını anlatan Varank, şöyle devam etti: “Şu anda 100-150 prototip üretilecek. 2022’nin başında fabrika çalışmaya başlar ve o yılın sonunda nihai üretimler yapılır. 2022’nin sonunda Holografik Asistan Teknolojisi’ni belki de bu araçta göreceğiz, dünyadaki tek teknoloji olarak piyasaya çıkacak.”

ÖN TALEPLERİ KAYDEDİYORUZ

İKİNCİ öncelikli konunun da marka oluşturulması ve marka tanıtımı olduğunu belirten Varank şöyle konuştu: “Ön ödemeli sipariş, marka lansmanı sonrası şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak. Türkiye’nin Otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ön siparişin manevi değeri çok yüksek. Onun çağrısından sonra hem biz hem TOGG çok fazla talep alıyoruz. Aracı almak isteyenler, yurt içi ve dışından bayilik isteyenler, gönüllü çalışmak isteyenler, projede çalışacak öğrencilere burs vermek isteyenler. Bu taleplerin hepsini biz kaydediyoruz. Ama şu anda talep almaya başlamadık.”

ABD VE AVRUPA’DA TESCİL BAŞVURUSU

ARACIN lansman sürecinin heyecanı yükselttiğini anımsatan Mustafa Varank’ın, açıklamalarından öne çıkan bilgiler şöyle:

* Aracan lansmanı için 1.5 ay çalıştık. İnsanların etkilenmesini istedik. Devrim otomobilinde, benzin konmadığı için koca proje kenara itilmiş. Biz çok gayret gösterdik.

* Biz bu araçlarla yeni bir teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz.

* Aracın Avrupa, ABD, Rusya ve Türkiye’de tescil başvuruları yapıldı, bir kısmının süreçleri de devam ediyor.

* Otomobil 7-8 saatte ucuz maliyetle şarj edebilecek. Daha kısa sürede şarj edilmesi için bir altyapı ihtiyaç var. Bu altyapıyı oluşturmak için ilgili bakanlıklarla çalışmalara başladık.

* Benzin istasyonlarının bunlara entegre edilmesi, fazla ziyaret edilen yerlerde 3-4 istasyonun zorunlu hale getirilmesi gibi bunun yol haritasını bitirmek üzereyiz. 2022’de altyapı hazır olacak.

* Bugünden araçla ilgili bir fiyat verme şansımız yok. Bu ticari bir girişim. Bunun bütün çalışmalarını TOGG yapıyor. Aracın rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla piyasa çıkacağını söylüyorlar.

KILIÇDAROĞLU İSTERSE GELİP TOGG’U GEZEBİLİR

MUSTAFA Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘yerli otomobil projesine karşı çıkmanın Türkiye’nin çıkarları açısından doğru olmadığı ve otomobili denemek istediğini’ ifade ettiği hatırlatılarak, “Size resmi bir teklif ulaştı mı?” diye sorulması üzerine şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ilgisini ben medyadan gördüm. Gerçi bu bilgi bir hafta geç basına yansıdı. Çünkü kendi partisinin belediye başkanlarının sosyal medya paylaşımları oldu, ‘Biz bunu destekliyoruz, satın alırız.’ diye. Kendisi bir hafta sonra destek açıklaması yaptı. Resmi herhangi bir talep gelmedi. Gelirse tabii ki değerlendiririz. Bu Türkiye’nin otomobili, gördüğünüz gibi halkımızın sahiplendiği bir proje. Kendisi gelip TOGG’u, Ar-Ge merkezini, Bilişim Vadisi’ni de gezebilir, oradaki ekosistemi ve Ar-Ge’ye ne kadar önem verdiğimizi de görebilir.”