Vatandaş en çok elektrik kesintisinden şikâyetçi
Enerji piyasasında en fazla şikayet elektrik sektöründe oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) geçen yıl 69 bin 666 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 79’u elektrik sektöründen geldi. 55 bin 223 şikayetin iletildiği elektrik sektöründe en fazla enerji kesintisi şikayet konusu oldu. Elektrik sektörünü 11 bin 352 ile doğalgaz sektörü izledi. Bin 364 adet petrol sektörü, 524 adet de LPG sektöründen şikayet gelirken, diğer konularda da bin 203 şikayet geldi.
EN FAZLA ARALIKTA
EPDK’nın 2018 yılı faaliyet raporuna göre toplam şikayetlerin yüzde 79’unu oluşturan elektrik piyasasında en fazla şikayet konusu yüzde 25 ile enerji kesintisi oldu. Yüzde 12 oranında faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hatalara itiraz edilirken, yüzde 12 ile şirket ve müşteri hizmetleri hakkında şikayet, yüzde 11 ile yatırım/ilk bağlantı (şebekeye fiziki bağlantı tesisi) ve yüzde 10 ile tesis (hat, trafo, direk) yeri değişikliği/kaldırılması ile sayaç değişikliği ve sayaç okuma alanı yer aldı. Şikayet bildirimleri en çok aralık ayında geldi. Kasım ve mart aylarında da şikayetlerin yoğun olarak yapıldığı belirtildi. Doğalgaz sektöründe en fazla şikayet ise bağlantı/servis hattı konusunda geldi. 11 bin 352 şikayetin geldiği doğalgaz sektöründe bu şikayetlerin ağırlığı yüzde 64 oldu. Bunu sayaç arızası, bedeli, sayaç değişim ve bakım ücretleri kategorisi takip etti. Şikayetler içindeki ağırlığı ise yüzde 9 oldu. Güvence bedeli ile ilgili şikayetlerin payı yüzde 4, fatura itirazlarının payı da yüzde 3 oldu.
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