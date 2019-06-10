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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vatandaş en çok elektrik kesintisinden şikâyetçi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Vatandaş en çok elektrik kesintisinden şikâyetçi

Enerji piyasasında en fazla şikayet elektrik sektöründe oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) geçen yıl 69 bin 666 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 79’u elektrik sektöründen geldi. 55 bin 223 şikayetin iletildiği elektrik sektöründe en fazla enerji kesintisi şikayet konusu oldu. Elektrik sektörünü 11 bin 352 ile doğalgaz sektörü izledi. Bin 364 adet petrol sektörü, 524 adet de LPG sektöründen şikayet gelirken, diğer konularda da bin 203 şikayet geldi.

EN FAZLA ARALIKTA

EPDK’nın 2018 yılı faaliyet raporuna göre toplam şikayetlerin yüzde 79’unu oluşturan elektrik piyasasında en fazla şikayet konusu yüzde 25 ile enerji kesintisi oldu. Yüzde 12 oranında faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hatalara itiraz edilirken, yüzde 12 ile şirket ve müşteri hizmetleri hakkında şikayet, yüzde 11 ile yatırım/ilk bağlantı (şebekeye fiziki bağlantı tesisi) ve yüzde 10 ile tesis (hat, trafo, direk) yeri değişikliği/kaldırılması ile sayaç değişikliği ve sayaç okuma alanı yer aldı. Şikayet bildirimleri en çok aralık ayında geldi. Kasım ve mart aylarında da şikayetlerin yoğun olarak yapıldığı belirtildi. Doğalgaz sektöründe en fazla şikayet ise bağlantı/servis hattı konusunda geldi. 11 bin 352 şikayetin geldiği doğalgaz sektöründe bu şikayetlerin ağırlığı yüzde 64 oldu. Bunu sayaç arızası, bedeli, sayaç değişim ve bakım ücretleri kategorisi takip etti. Şikayetler içindeki ağırlığı ise yüzde 9 oldu. Güvence bedeli ile ilgili şikayetlerin payı yüzde 4, fatura itirazlarının payı da yüzde 3 oldu.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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