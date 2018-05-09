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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
09.05.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Varlıkta yeni barış

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Varlıkta yeni barış

Hükümet 2008, 2013 ve 2016 yıllarından sonra 4’üncü kez varlık barışı düzenlemesi getiriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, kasım sonuna kadar para, altın ve döviz menkul kıymetlerini yurtdışından getiren vatandaşların ülke içerisinde diledikleri gibi tasarruf edebileceklerini belirterek, “Getirilen varlığın yüzde 2’si oranında bir vergi tahsil edeceğiz” dedi.

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının ‘varlık barışı’ düzenlemesini içeren maddesi dün akşam Meclis’ten geçti. Tümünün bugün görüşülerek yasalaşması beklenen tasarıya önergeyle eklenen düzenlemeye göre, varlık barışından yararlanacaklar yüzde 2 vergi ödeyecek. Ancak, 31 Temmuz 2018’e kadar bu varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası’nda dün yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi ve SSK prim borçlarını yeniden yapılandıran paketle varlık barışı düzenlemesinin getirileceğini belirterek, “Hem yurt içindeki varlıklarını işletmelerine dahil etmek isteyen mükelleflerimize kolaylık getireceğiz hem de yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirecek olan vatandaşlarımıza kolaylık getireceğiz” dedi. Ağbal,   şunları söyledi:

KASIM SONUNA KADAR
“Para, altın, döviz menkul kıymeti olan vatandaşımız bu yıl itibarıyla 11. ayın sonuna kadar bu yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirirlerse ve bildirirlerse bu varlıklarıyla ülke içerisinde diledikleri gibi tasarruf edebilecekler. Kasım sonuna kadar müracaatları alacağız. Bildirimde bulunma tarihinden sonra 3 ay içerisinde de bu varlığını Türkiye’ye getirecek. Varlığını Türkiye’ye getiren vatandaşımız bunu işletmesine dahil ederse herhangi bir vergi incelemesiyle muhattap olmayacak, bu varlık üzerinden ilave bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, kazancın hesabına dahil edilmeyecek.

Vatandaşlar isterlerse yurtdışından getirdiği varlıkları daha sonra işletmeden çekebilecekler. Çektiğinde de ilave bir temettü vergisi de kendisinden almayacağız, serbest bir şekilde tasarruf etmesine imkan sağlayacağız. Bir başka düzenleme de işletmenin yurt dışından aldığı bir kredi var ama aynı zamanda yurt dışında varlığı da var. Eğer derse ki ‘ben yurt dışındaki mevcut varlıklarımı işletmemin yurt dışındaki kredi ödemesinde kullanayım, Türkiye’ye getirmeyim’, buna da imkan sağlıyoruz. Sermaye avansı mahsubunda bulunan varlıklar da kullanılabilecek. Dolayısıyla istiyoruz ki vatandaşlarımız yurt dışında bulunan para, döviz, altın ve menkul kıymetlerini Türkiye’ye getirsinler. Bu varlıklarını ekonomiye, işletmelerine dahil etsinler, sermayelerini artırsınlar, bilançolarını güçlendirsinler ve böylelikle bir canlılık kazandırsınlar. Yurt içi varlıklarını işletmeye dahil etmek isteyenler de 30 Kasım 2018 tarihine kadar müracaat edebilecekler.”

3 KERE ÇIKARILDI, 3 KERE UZATILDI
VARLIK barışı ilk olarak 2008 yılında uygulamaya konuldu. 2009 yılında uzatıldı. İlk varlık barışında 27.8 milyar lira yurtdışından, 20.4 milyar lira da yurtiçinden olmak üzere toplam 48.2 milyar liralık beyanda bulunulmuştu. Bu beyanlar için 1.6 milyar liralık vergi tahakkuk etmişti. Ancak beyan edilen varlıklar için 1 milyar 69 milyon liralık vergi ödenmişti. Yaklaşık 600 milyon lira civarında vergi ödenmemişti. Yurtiçi varlıklar yüzde 5, yurtdışı varlıklar ise yüzde 2 vergi ödemesi gerektiği için getirilmeyen varlıkların tam olarak ne kadar olduğu konusunda ancak tahmin yapılabilmiş ve bunu da 15-20 milyar lira aralığında olabileceği tahmin edilmişti.

2013 yılında Türk vatandaşların yurtdışında 130 milyar liralık parası olduğu ve bu paranın yurt içine çekilmesi gerektiği düşüncesiyle yeni bir varlık barışı getirildi. Bu düzenlemede son başvuru tarihi 31 Temmuz’du, süre 31 Ekim 2013 tarihine uzatıldı. Düzenlemede yüzde 2’lik bir kesinti söz konusuydu. Bu varlık barışında 69.8 milyar lira beyan edildi. 1.4 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi ve bu tutarın 209.2 milyon lirası tahsil edildi. Beyan edilip, Türkiye’ye getirilip vergisi ödenen tutar 10.5 milyar lira oldu. Son olarak varlık barışı 2016 yılında çıkarıldı. Bu sefer yurtdışından getirilecek varlıklardan herhangi bir vergi alınmaması yönünde karar verildi. Bu nedenle yurtdışından ne kadar varlık geldiği konusu belirsiz kaldı. 6736 sayılı yasaya göre beyan için süre 31 Aralık 2016 tarihinde dolmuştu, Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Haziran 2017 tarihine uzatıldı.

8 MİLYAR LİRALIK TRAFİK CEZASI BORCU
AĞBAL, yapılandırma kanunu çerçevesinde geniş toplum kitlelerini ilgilendiren trafik, seçim, Karayolları Taşıma Kanunu’na göre usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar gibi idari para cezaları bulunduğuna dikkati çekti. Ağbal, “Trafik para cezalarında yaklaşık 4 milyon 200 bin vatandaşın faiz dahil 8 milyar liralık borcu var. Burada yıllık gecikme zammı oranı yüzde 16.80 civarında. Cezanın ana parasını ödeyecek ama yüzde 16,80 yıllık faiz yerine yüzde 3-4 gibi bir faiz ödeyecek. Karayollarındaki usulsüz geçişlerle ilgili idari para cezalarında 1.4 milyon adet para cezası var. 677 milyon lira da buradan bir tahsilat bekleniyor.

MATRAH ARTIMINA 2017 DE ALINACAK
BAKAN Ağbal, vergi borçlarının yapılandırılması paketinde yer alan matrah artırımına 2017 yılının da dahil edileceğini söyledi. Özel sektörden 2017’nin de matrah artırımı düzenlemesine dahil edilmesi konusunda yoğun talep geldiğini ifade eden Ağbal, “Yapacağımız düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı da dahil edilmiş oldu. Dolayısıyla geçmiş 5 yıla ilişkin matrah artırımı düzenlemesini hem gelir stopaj hem KDV hem gelir hem kurumlar vergisinde yapmış olacağız. Bu düzenlemeyle özel sektör işletmelerimizde de büyük bir memnuniyet olacak. Biz de idare olarak 1 Ocak 2018’den itibaren yeni bir sayfa açıp, vatandaşlarımızla geçmiş 5 yıla ilişkin helalleşmeyi yaptıktan sonra 2018’den itibaren cari dönem incelemelerine ve takiplerine yoğunlaşacağız” diye konuştu.

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