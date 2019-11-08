Varlık Fonu’ndan at yarışı hamlesi
TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurtiçi ile yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
TVF’den yapılan açıklamaya göre, TVF’nin sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurtiçi ile yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında hizmet alımı yapılması planlanıyor. TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak. Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verilecek. 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine yurtiçinden ve yurtdışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar TVF’ye devredilmiş, ayrıca at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler de TVF’nin kullanımına verilmişti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, “TVF olarak at yarışında daha yüksek bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Kamu faydasını arttırmak için ciroyu yükseltip maliyetleri nispi olarak düşürürken at yarışları ve at yarışı bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango oyunlarında olduğu gibi at yarışlarında da süreci Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
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