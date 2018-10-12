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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN
12.10.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Varlık Fonu’na ilk denetim

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
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Varlık Fonu’na ilk denetim

TBMM’nin açılmasıyla birlikte ‘ekonomi’ başlıklı faaliyetlerin tarihleri de belli olmaya başladı.

Kuruluş aşamasında çok tartışılan ve geçtiğimiz günlerde kararnameyle Cumhurbaşkanına bağlanan Türkiye Varlık Fonu, Meclis’teki ilk denetiminden geçecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önümüzdeki hafta kapalı oturumda denetim raporlarını ele alacak. Komisyon bunun ardından, 23 Ekim’de 2019 bütçe görüşmelerine başlayacak. TBMM’nin yerel seçimlere kadar zorunlu olarak tamamlanması gereken çalışmalar arasında en önemli gündemi, 2019 Bütçe Yasa Teklifi oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu önümüzdeki günlere ilişkin çalışma takvimini netleştirdi. Buna göre, komisyonun bütçeden önce ilk faaliyeti, Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporlarını görüşmek olacak.

Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına ilişkin yasa görüşmeleri sırasında, ‘TBMM denetimi’ ilave edilmiş, hem fonun kurulması, hem de denetim biçimi eleştiri konusu olmuştu. Bu sisteme göre, fonun bağımsız bir denetim kuruluşuna yaptırılan denetimi, devletçe saptanan denetim elemanı tarafından ayrıca inceleniyor. Bu iki denetim raporu, TBMM’ye geldi. Önümüzdeki hafta kapalı oturumla bu denetim ilk kez gerçekleştirilecek ve ardından sonuç raporu, Genel Kurul’da okunacak.

DENETİM ELEŞTİRİLERİ

Fonu’nun denetim şekli, muhalefet partileri ve denetim uzmanları tarafından tartışma konusu yapılmıştı. Fon yasasında, bağımsız denetçi olarak seçilecek görevlilerin, yürütme organının merkezi denetim elemanı yani kamu görevlisi olması, denetimin ne kadar bağımsız olacağına ilişkin eleştirilere hedef olmuştu. Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimi dışında kalmasının Anayasaya aykırı olduğu da dile getirilmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bu çalışmanın ardından 23 Ekim’de, 2019 yılı bütçesi sunulacak. Verilecek bir hafta aranın ardından bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesine başlanacak. Komisyon, bütçe için verilen aradan yararlanarak, 26 Ekim tarihinde de Merkez Bankası Başkanı’ndan brifing alacak.

 

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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