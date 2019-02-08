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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Varank’a göre 2022’de 140 bin elektrikli araç yollara çıkacak

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Varank’a göre 2022’de 140 bin elektrikli araç yollara çıkacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobil sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle 2018’de derinlemesine yapılan bir analiz çalışmasına göre Türk halkının elektrikli araçlara sıcak baktığını belirterek, “Ülkemizde 2022 yılında 140 bin elektrikli aracın ve 14 bin ticari şarj ünitesinin aktif olarak kullanımda olması öngörülmektedir.

Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri de çeşitli yerli firmalar tarafından geliştirilmeye başlanmıştır” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği soru önergesini de yanıtlayan Varank, “Yerli Elektrikli Araç Geliştirilmesi Projesinde yeni bir elektrik tahrikli aracın, yerli olarak geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda ve belediyelerde; çevre dostu araç olarak adlandırılan hibrit ve elektrikle çalışan araçların kullanımı gün ve gün artmaktadır. Hibrit ve elektrikle çalışan, çevre dostu binek araçların ve şarj istasyonlarının sayısının artmasıyla, kamu kesimindeki kullanım daha da yaygınlaşacaktır” dedi. Otomotive verilen destekleri de cevaplandıran Varank şunları söyledi: “Bakanlığımızca, otomotiv sanayimizin gelişimi için sağlanan Ar-Ge destekleri kapsamında bugüne kadar çeşitli imkânlar seferber edilmiştir. Diğer taraftan; ‘1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programı’ çerçevesinde; 1995 yılından bugüne dek otomotiv alanındaki projeler için sağlanan toplam hibe destek miktarı yaklaşık 1.7 milyar TL’dir. Yalnızca 2018 yılında ise toplam 265 milyon TL bütçeli 212 adet otomotiv projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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