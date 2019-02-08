Varank’a göre 2022’de 140 bin elektrikli araç yollara çıkacak
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobil sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle 2018’de derinlemesine yapılan bir analiz çalışmasına göre Türk halkının elektrikli araçlara sıcak baktığını belirterek, “Ülkemizde 2022 yılında 140 bin elektrikli aracın ve 14 bin ticari şarj ünitesinin aktif olarak kullanımda olması öngörülmektedir.
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri de çeşitli yerli firmalar tarafından geliştirilmeye başlanmıştır” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği soru önergesini de yanıtlayan Varank, “Yerli Elektrikli Araç Geliştirilmesi Projesinde yeni bir elektrik tahrikli aracın, yerli olarak geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda ve belediyelerde; çevre dostu araç olarak adlandırılan hibrit ve elektrikle çalışan araçların kullanımı gün ve gün artmaktadır. Hibrit ve elektrikle çalışan, çevre dostu binek araçların ve şarj istasyonlarının sayısının artmasıyla, kamu kesimindeki kullanım daha da yaygınlaşacaktır” dedi. Otomotive verilen destekleri de cevaplandıran Varank şunları söyledi: “Bakanlığımızca, otomotiv sanayimizin gelişimi için sağlanan Ar-Ge destekleri kapsamında bugüne kadar çeşitli imkânlar seferber edilmiştir. Diğer taraftan; ‘1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programı’ çerçevesinde; 1995 yılından bugüne dek otomotiv alanındaki projeler için sağlanan toplam hibe destek miktarı yaklaşık 1.7 milyar TL’dir. Yalnızca 2018 yılında ise toplam 265 milyon TL bütçeli 212 adet otomotiv projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle