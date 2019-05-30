Varank: TSE, Akkuyu’ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVarank: TSE, Akkuyu’ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek
GeriEkonomi Varank: TSE, Akkuyu’ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
30.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Varank: TSE, Akkuyu’ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Varank: TSE, Akkuyu’ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu'da inşa edilen nükleer santrale ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TSE'nin nükleer santrale ilişkin Atom Enerjisi Kurumu'yla protokol imzaladığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur vericidir. Enstitümüz inşa ve işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama konularında destek ve hizmet vermek üzere Atom Enerjisi Kurumu’yla protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TSE’nin 58’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, sanayinin daha fazla katma değerli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetini sürdürmesinin ve uluslararası pazarlarda uluslararası standartlara uygun ürün ile hizmetlerde bulunmasının anahtarının, TSE olduğunu belirtti. TSE’nin yüklendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydeden Varank, "Attığımız ve atacağımız adımlar sayesinde TSE kamu ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene, gözetim ve test hizmetlerini eksiksiz sağlayacak altyapıya her geçen gün daha da yaklaşmaktadır" diye konuştu. 

’30 BİN KİŞİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİNİ BELGELENDİRİYOR’

TSE’nin uygunluk değerlendirme hizmetleri alanında 1 senede gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin rakamları paylaşan Bakan Varank, "Enstitümüz her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimlerini yapıyor. Yaptığı eğitim programlarıyla da yaklaşık 30 bin kişinin teknik yeterliliğini belgelendiriyor. Bunlarla beraber 100 binin üzerinde gözetim, muayene işlemi yapıyor, 85 bini aşkın deney kalibrasyon raporu, 3 binden fazla ulaşım- lojistik belgesi üretiyor" dedi. 

’TSE’NİN ROLÜ VE İŞLEVİ GURUR VERİCİ’

Türkiye’de tüketim değil üretim odaklı anlayışın hakim kılınmasının zorunluluk olduğuna dikkat çeken Varank, "Bunun en güzel örneğini ülkemizin ilk nükleer santralinin yapımında tecrübe ediyoruz. Bu noktada TSE’nin Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur vericidir. Enstitümüz inşa ve işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama konularında destek ve hizmet vermek üzere Atom Enerjisi Kurumu’yla protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda. İnanıyorum ki Ankara Sanayii Odası ile kuracağı Nükleer Enerji ve İleri Teknoloji Eğitim Merkezi ile TSE bu konudaki gerekli insan kaynağını yetiştirilmesinde de önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. 

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın muayenelerini gerçekleştirdiği akaryakıt, LPG ve tanker sayaçlarının periyodik muayenelerinin, TSE’ye devredilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, "İnanıyorum ki sahip olduğu tecrübe ve yetkinlikle TSE bu faaliyetleri de hakkıyla yerine getirecektir ve uluslararası alanda kendisine yeni bir kapı açılacaktır" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yüzde 90'ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi
Sahtekarlığa dikkat! Böyle arabaları tercih ediyorlar
SPK'dan derecelendirme kuruluşları tebliğinde yabancı uyruklular için düzenleme
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından... Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!