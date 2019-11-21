Van’da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVan’da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep
GeriEkonomi Van’da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
21.11.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Van’da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van’da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep

Fransa’dan getirdiği kaz yumurtalarıyla kaz çiftliği kuran iş adamı büyük talep alıyor.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran iş adamı Ömer Kasap, İran ve Kuzey Irak'tan yoğun talep alıyor.

Van’da yaşayan iş adamı Ömer Kasap, kardeşlerinin önerisi üzerine Fransa’dan kaz yumurtası aldı. Kasap, getirttiği yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri Van'ın Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerini çiftlikte yetiştiren Kasap, 6 ayın sonunda bu kazlardan da yumurta almaya başladı. Kasap, yakın zamanda elde edeceği civcivlere İran, Kuzey Irak ile Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden talep alamaya başladı. Şimdiden 2 binin üzerinden sipariş alan Kasap, taleplere yetişemiyor.

İHA muhabirine konuşan iş adamı Ömer Kasap, ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla kaz üretimine başladığını belirtti. Bunun için 6 ay önce kaz yetiştirmeye başladığını ifade eden Kasap, “Kazları Fransa'dan yumurta olarak Ankara'ya getirdim. Ankara'da nisan ayında yumurtalardan civciv aldık ve oradan Van'a sevk ettik. 6 aylık süreçte hayvanlarımızı besleyerek büyüttük ve şu anda hayvanlarımız yumurta dönemine geçti. Yumurtalarımızı almaya başladık. Şu anda kuluçka makinesinde civciv üretimine de geçtik” dedi.

“KUZEY IRAK VE İRAN’DAN TALEP VAR”

Kazlara yoğun ilgi olduğunu dile getiren Kasap, “Konumumuz Van-Erciş yolu üzerinde olduğu için ciddi anlamda insanlar gelip civciv ve kaz soruyorlar. Kazlarımız damızlık olduğu için veremiyoruz. Gelen müşterilerimize kazları civciv olarak almalarını önerdik. Şu an 2 bine yakın civciv siparişimiz var. Kuzey Irak, İran'dan ve ülkemizin Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinden talepler var. Ancak alt yapımız buna hazır olmadığı için o kadar yoğun talebe cevap veremiyoruz” diye konuştu.

“BÖLGEMİZ KAZ ÜRETİMİ İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ”

Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda ikliminin uygun olduğuna dikkat çeken Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örnek aldığımız Kars ilimizde bu işi yapan çok kişi var. Van bölgemiz Kars ile aynı iklime sahip olduğu için kaz yetiştiriciliğine uygundur. Kaz yetiştiriciliğini kesinlikle tavsiye ederim. İnsanları bu işe yönlendirmek istiyoruz. Çünkü ekonomimiz gelişecektir. Böylece insanlar ucuz kaz eti yemiş olacak. Kışın daha çok talep var. Çünkü insanlar o şekilde yönlendirilmiş. Aslında bölge müsaitse bunun yazı kışı yoktur. Burada asıl önemli olan saklama koşulları ve taze kesilmesidir.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle