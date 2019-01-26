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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Van'da 15 bin kişiye iş kapısı

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Van'da 15 bin kişiye iş kapısı

Van'da, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında kurulan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayan Tekstilkent'in yatırımlar için yetersiz kalması nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alana Tekstilkent'in ikinci etabı kurulacak.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile hayata geçirilen Van Tekstilkent'in tamamen dolması nedeniyle yatırım yapamayan firmalar için Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alana yeni Tekstilkent kurulacak.

Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluğun yüzde 100'e ulaşması üzerine ikinci etabının kurulması için başlatılan proje sonuçlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA), yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Tekstilkent'in ikinci etabının Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alana kurulması için hazırladığı proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.
16 milyon liralık yatırımla kurulacak yeni Tekstilkent'te 15 bin kişinin istihdam edilerek kentteki işsizliğin büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

"ŞU ANDA 3 BİN 500 İSTİHDAM VAR"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, Tekstilkent'in birinci etabındaki 15 firmaya ek olarak, yer olmadığı için Tekstilkent dışında faaliyet gösteren 15 firmanın daha bulunduğunu ve 30 firmada yaklaşık 3 bin 500 kayıtlı çalışan olduğunu söyledi.

Van'da yatırım yapmak için kendilerinden yer talebinde bulunan ciddi sayıda yatırımcı bulunduğuna dikkati çeken Güray, DAKA olarak buna kayıtsız kalmayarak ikinci etabın kurulması için proje hazırladıklarını anlattı.

Geçen yıl güdümlü proje desteği kapsamında birinci etabın yanındaki 77 bin metrekarelik alanı yatırımcılara tahsis etmek üzere karar alındığını belirten Güray, şöyle konuştu:

"Yatırımcılardan gelen talepleri göz önünde bulundurduğumuzda ikinci etap olarak planladığımız mevcut yerin de yetersiz kalacağını gördük. Tekstilkent ikinci etap için daha büyük bir alan arayışına girdik ve bu kapsamda Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 277 hektarlık alanın 100 hektarlık bölümüne talip olduk. OSB Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Müteşebbis Heyet Başkanı olan Valimizin de projemize sıcak bakması üzerine fizibilitemizi hazırladık ve Bakanlığımıza sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 'Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı' projemiz kabul edildi. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 16 milyon liralık kaynak Bakanlığımız tarafından bu yatırım için aktarıldı. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile yürüteceğimiz projemizin sözleşmesini yakın zamanda imzalayarak altyapı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."

Güray, yeni Tekstilkent'te 100 hektarlık alanın altyapısını tamamlayarak yatırımcılara teslim edeceklerini, yatırımcıların kendi ihtiyaçlarına göre binalarını inşa edeceğini vurguladı.

Belirlenen alanda ortak kullanım amaçlı bir bina inşa edeceklerini anlatan Güray, burada Tekstilkent ve OSB'de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran ile OSB'deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofislerinin olacağını ifade etti.

Tekstil sektöründe genellikle kadınların çalıştığı gerçeğini de göz önünde bulundurduklarını dile getiren Güray, yeni Tekstilkent'e proje kapsamında kadınların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir kreş inşa edeceklerini anlattı.

"HEMEN YATIRIM YAPACAK EN AZ 15-20 FİRMA VAR"

Tekstilkent ikinci etapta 45'e yakın fabrikanın kurulacağını aktaran Güray, fabrikalar için ayrılan 45 hektarlık alanı teslim ettiklerinde en az 15-20 firmanın hemen fabrikasını inşa etmeye başlayacak durumda olduğunu vurguladı.

Bir taraftan altyapı işlerini sürdürürken diğer taraftan da Ege İhracatçılar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kuruluşlarla görüşerek firmaları yatırım için bölgeye davet edeceklerini belirten Güray, şu bilgileri verdi:

"Özellikle 6. bölge teşviklerinde OSB'de faaliyet gösteren işletmelere artı avantajlar var. Firmalar, normal Tekstilkent'te 10 yıl, OSB'de ise 12 yıl desteklemelerden faydalanabiliyor. Vergi muafiyeti değişiyor. Bunlar gibi birçok açıdan OSB'ler daha avantajlı. Bizden yer talep eden çok firma oldu. Yine Tekstilkent dışında kiralama usulüyle üretim yapan, İstanbul ve İzmir'deki üretim merkezlerini Van'a taşımayı düşünen firmalar var. Van'da üretim yapan birçok firma 2 merkezden yönetiliyor. Bu dağınıklığın önüne geçilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için firmalar merkezlerini Van'a taşımayı planlıyorlar. Bizi de bu kadar heyecanlandıran ve tetikleyen bu işletmelerimiz oldu. OSB'de maksimum 15 bin istihdam planlıyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, özellikle önümüzdeki süreçte yeni tahsis edilecek alanın da yetmeyeceğini ve genişleme alanına ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz."

Güray, bu yatırımın kente kazandırılmasında sürecin her aşamasında kendilerine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

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