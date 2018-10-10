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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı

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Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı

Van'da çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten 15 iş insanının bir araya gelerek oluşturduğu "Dostluk Grubu"nun 7 milyon lira yatırımla kurduğu tekstil fabrikası açıldı.

VAN-Hakkari karayolu üzerindeki Tekstilkent'te 4 bin metrekare alana kurulan ve günlük 3 bin gömlek üretme kapasiteli fabrikada, 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bölgedeki istihdamı artırmak amacıyla faaliyete geçirilen fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin, insanların birbirlerine sırt ve omuz vermesi gereken özel zamanlardan geçtiğini söyledi.

Birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamankinden daha fazla muhtaç olduklarını net bir şekilde hissettiklerine vurgulayan Zorluoğlu, bu anlamda 15 yatırımcının "Dostluk Grubu" olarak Van'da gerçekleştirdiği yatırımın çok önemli olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ TEKSTİLKENT MÜJDESİ

Zorluoğlu, Van'da sadece kente değil, tüm Türkiye'ye moral olacak önemli bir yatırımı hizmete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük mücadeleler vererek ayakta durmaya, üretim yapmaya, ihracat yapmaya, istihdamı artırmaya çalışan tüm yatırımcılara teşekkür ederim. Tekstilkent bir başarı hikayesidir. Türkiye'nin başka yerlerinde de denenen ama hiç birinde Van kadar başarılı olan bir proje yok. Çok şükür şu anda yaklaşık bin 600 genç insanımıza iş, aş sağlıyor. Hedefimiz birinci etapta 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamak. Yeni yatırım bizi bu hedefimize daha da yakınlaştıracak."

Tekstilkent'te büyük başarı elde edince bunun devam etmesi gerektiğini düşünerek Kalkınma Ajansı'nın 2018 programına Tekstil Kent-2 projesini aldıklarının müjdesini veren Zorluoğlu, bir kaç gün içinde aynı bölgedeki 80 dönümlük alanın irtifak hakkının kendilerine verileceğini açıkladı.

Zorluoğlu, Kalkınma Ajansı'nın maddi olanaklarıyla buranın alt yapısını tamamlayarak yatırımcıların hizmetine sunacaklarını anlatarak, "Tekstilkent bir kaç yıl içinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği bir alana dönüşecek. Bu yatırıma büyük katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Eski AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Tekstilkent'in çok büyük emek ve enerjiyle bu hale geldiğini belirterek, bölgenin daha da gelişmesi için üretilen ürünlerin satılması gerektiğinin altını çizdi.

Dostluk Grubu üyelerinin Van'a yaptıkları yatırımın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kayatürk, "Bugün çok önemli bir başlangıç oluyor. Ben bu başlangıcı önemsiyorum. Bu girişimin Van'ımıza, bölgemize ve Türkiye'de hassas ekonomiye hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"EKONOMİK SAVAŞA ÖNEMLİ BİR CEVAP"

Dostluk Grubu Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya da tamamı Van'da yetişen ama Anadolu'nun değişik yörelerinde, faklı sektörlerde kendi başarılarını yakalamış iş insanları arasında oluşturdukları gönül birliğinin bir yansıması olan tekstil ve konfeksiyon üretim tesisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tesiste kendi grup markalarına, ülkedeki sayılı markalara ve ihracata yönelik üretimin yapılacağını anlatan Gümüşkaya, şöyle konuştu:

"Tesisimiz bölge adına herhangi pazarlama sorunu olmadan kurulmuş nadide firmalarından biridir. Ortak girişim yatırımı olarak başlayan bu tesisin bölgemizde ortak iş yapma kültürünün, ortak hareket edebilme bilincinin yerleşmesine büyük katkıları olacaktır. Böyle bir ortamda, ülkemize özellikle ekonomik alanda açılmış aleni ekonomik savaşa, bizim burada yaptığımız bu yatırımın önemli bir cevap olduğuna inanıyoruz. Bizler batıda olan iş adamları ve girişimciler olarak her şeyden önce ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Bütün dünya ile rahat bir şekilde ticaret yapabilme gücümüze inanıyoruz. Biz bu bölge de sonuna kadar üretmeye, rekabet etmeye, istihdam oluşturmaya hazırız."

Açılışta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da birer konuşma yaptı.

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