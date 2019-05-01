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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Van esnafı, İranlı turistler için Farsça öğreniyor

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Van esnafı, İranlı turistler için Farsça öğreniyor

VAN’da esnaf, İran’dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı. Proje koordinatörü Yılmaz Tekin, Van’a gelen İranlıların Türkçe ve İngilizce bildiğini bu nedenle onlara hizmet veren Vanlı esnafın da hem Farsça, hem de İngilizce konuşabilmesi için böyle bir kurs açtıklarını ve bu kursun esnaf açısından faydalı olacağını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle, kentteki İranlı turist yoğunluğunu göz önüne alarak ve esnafın talebi üzerine Farsça kurs açtı. ’Bir lisan bir insan’ projesi kapsamında başlatılan kursta yaklaşık 100 kursiyer Farsça öğreniyor.

Proje koordinatörü Yılmaz Tekin, Vana gelen İranlıların Türkçe ve İngilizce bildiğini bu nedenle onlara hizmet veren Vanlı esnafın da hem Farsça hem de İngilizce konuşabiliyor olması gerektiğini söyledi.

Açılan kursla, esnafın turistlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğrenmesi hedeflediklerini belirten Tekin, "Esnafımıza, tüccar ve tacirimize yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu başlattık. Esnafımız da kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Van’a son zamanlarda çok sayıda İranlı turist gelmektedir. Biz de istiyoruz ki, esnafımız ve sanatkarımız İranlı misafirlerimizi karşılayıp, uğurlayabilsin. İran-Türkiye arasındaki binlerce yıllık dostluğuna biraz daha katkı sağlamak istiyoruz. Vanlı esnafın ticari hayatta yer almasına katkı sağlamak istiyoruz. Gelen misafirlerimizi mutlu bir şekilde ülkelerine uğurlamak için böyle bir proje başlattık" dedi.

Van’da 10 yıldır esnaflık yapan Osman Aslan ise, İranlı turistleri daha iyi ağırlamak için Farsça öğrenmeye başladığını analatarak, "Gelen turistlere ana dillerinde hizmet sunmak ve kentimizi daha iyi tanıtmak için Farsça kursuna başvurdum. Buradaki eğitmenlerin desteği ile Farsça öğreniyoruz. Bu durumdan oldukça memnunuz. Şu ana kadar kendimizi ifade edecek düzeye ulaştık. Günlük hayatta kullanılan Farsça kelimeleri öğrendik" dedi.

Esnaf Mustafa Işık da, "Van, tarih boyunca geçiş kapısı olmuştur. Ülkemiz ve şehrimiz adına gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlamak için bu kurslar büyük bir fırsattır. Biz de esnaf olarak bu fırsattan yararlanmak istedik. Günlük hayatta konuşulan kelimeleri öğrenmekle başladık. Şu anda kendimizi daha da geliştiriyoruz. İnşallah bundan sonra kentimize gelen turistleri kendi dillerinde karşılayacağız" diye konuştu.

 

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