Van bir ayda 50 bin turisti ağırladı

Tatillerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen İranlı turistler, mart ayında, doğası, tarihi mekanları ve gölüyle ilgi çeken Van'a gelmeyi tercih etti.



Huzur ve güven ortamının sağlandığı Van'da 5 yıldan bu yana düzenlenen "Van Alışveriş Festivali" ve yapılan tanıtım çalışmaları İranlı turistlerin kente olan ilgisini artırdı.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip Van'da 112 milyon liralık yatırımla modernize edilen Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan mart ayında 40 bin 671 kişi giriş yaptı, otellerde yaklaşık 50 bin turist konakladı.

Tatil dönemi ve özel seyahatlerinde Van'ı tercih eden binlerce İranlı, yaptıkları alışverişle kente ekonomik hareketlilik kazandırdı.

"TURİSTLER BU YIL DAHA MEMNUN AYRILDI"

Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin Van'a olan ilgisini artırmak, kente ekonomik hareketlilik kazandırmak amacıyla başlatılan alışveriş festivalinin bu yıl 5.'sini düzenlediklerini aktardı.

İran'daki ekonomik sıkıntılar, yurt dışına çıkış harçlarının yükselmesi nedeniyle hedefledikleri rakamlara ulaşamadıklarını aktaran Aktuğ, buna rağmen kentte önemli bir ekonomik hareketliliğin yaşandığını kaydetti.

Aktuğ, otellerde mart ayında yaklaşık 50 bin turistin konakladığını, bunun da yüzde 70 doluluğa denk geldiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda ilimize gelen İranlı turistler, sayıları her geçen gün artan günlük kiralık evler ve rezidanslarda kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle kayıt altına alınamayan İranlı turistleri de eklediğimizde 50 binin üzerinde konaklamanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İranlı turistlerin ilimizi tercih etmeleri ve memnun ayrılmaları bizim için önemli. Ama en büyük amacımız Van'ın güzel etkinliklerle gündeme gelmesini sağlamak. İlimizin, taş atan çocuklarla, patlayan bombalarla, bir takım olumsuzluklarla değil, festivallerle, alışveriş günleriyle, tarihi, kültürü ve doğasıyla tanınmasını istiyoruz."

Gelen turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını aktaran Aktuğ, "Bu esnafa da olumlu yansıdı. İranlı turistler önceki yıllara oranla kentten daha memnun ayrıldı. İnsanların gittikleri bir yerden memnun ayrılması turizmde en önemli unsurdur. Bu yıl çok memnun ayrıldılar. Bu da bizi sevindirdi. Gelecek yıl daha güzel etkinliklerle daha fazla turisti ağırlamayı hedefliyoruz."

"KOMŞU ÜLKE PAZARLARINA AÇILMALIYIZ"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner de 2015 yılında İranlı turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla başlattıkları Van Alışveriş Festivali'nin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Bu yıl sürenin kısıtlı olması, İran'daki olumsuz ekonomik süreç ve yurt dışı çıkış harçlarının yükseltilmesinin bazı etkilerini yaşadıklarını ifade eden Biner, buna rağmen sadece Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 41 bine yakın turistin giriş yaptığına dikkati çekti.



Bir ayda çevre illerdeki sınır kapılarından gelenlerle yaklaşık 50 bin turistin kentte ağırlanmasının önemli olduğunu kaydeden Biner, şöyle dedi:

"Sadece nevruz döneminde değil, yılın her döneminde İranlıları kentte görmek alışkanlık haline geldi. Ancak bu yıl pazar çeşitliliğine ihtiyacımız olduğu gerçeğini gördük. Diğer komşu ülkelerle de temas kuruyoruz. Azerbaycan, Ermenistan, Irak pazarlarına açılmamız gerekiyor. Göreceli olarak turistlerde bir memnuniyet var. Fakat daha fazlasını istiyor gelen ziyaretçilerimiz. Geçen yıllardaki turist sayısının fazlalığı nedeniyle konaklama sektöründe büyük yatırımlar yapıldı. Birçok otel açıldı. Bizim İran'dan ve komşu ülkelerden gelen turist sayısını artırmamız gerekiyor."

Kapıköy Sınır Kapısı'nın 112 milyon liralık yatırımla modernize edilmesinin ciddi katkılar sağladığını dile getiren Biner, turistlerin daha insani koşullarda, saatlerce beklemeden işlemlerini yaparak kente geldiğini vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise mart ayında İranlı turist bakımından bir hareketliliğin yaşandığını ifade ederek, "Esnafımız ekonomik açıdan nefes aldı. Ama belirli nedenlerden dolayı geçen yılın gerisinde kaldık. Ekonomik anlamda zor durumda olan İranlı vatandaşlar, yüksek giriş harçlarıyla ilimize geldiğinde harcamaları da az oldu. Bu yıl yaşanan olumsuzlukları bir kenara bırakıp seneye üzerine katarak daha iyi bir festival geçireceğiz." diye konuştu.