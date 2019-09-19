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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.09.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

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VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF'e endeksli ticari kredi ürününü kullanıma sundu.

Geçen hafta kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik TLREF'e endeksli bono ihracına başlayan VakıfBank, yeni ürünüyle de ticari müşterilerine daha uzun vadelerde, piyasa koşullarına uygun değişken faizle borçlanma imkanı sunuyor.

"TLREF'E ENDEKSLİ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarının yaygınlaşması adına çok önemli bir boşluğu dolduran TLREF'e endeksli ürünleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni kredi ürünüyle ticari işletmelerin, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabileceğini vurgulayan Üstünsalih, "Kredi faiz oranı gecelik olarak değişen bu ürünümüz sayesinde ekonomideki olumlu havaya bağlı olarak faiz oranlarında beklenen indirimlerden de işletmelerimiz bugünden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yakın dönemde spot kredi faiz oranlarında da indirime gittiklerini anımsattı.

Dengelenme sürecine sağlıklı bir şekilde devam eden milli ekonomideki tüm olumlu gelişmelerden müşterilerin de yararlanması adına hızlı ve etkin uygulamalara devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının politika faiz oranındaki indirimlerinin hemen ardından bireysel ve ticari kredi faiz oranlarında art arda indirimler geçekleştirdik. TLREF'e endeksli ürünlerimizle de ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olma sorumluluğumuzla Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunma sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getiriyoruz."

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