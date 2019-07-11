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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.07.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

VakıfBank'tan OGS ve HGS devrimi

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VakıfBank'tan OGS ve HGS devrimi

VakıfBank bir ilke daha imza atarak tüm araç sınıfları için OGS ve HGS işlemlerini dijitale taşıdı.

VakıfBank, bir ilke daha imza attı. Tüm araç sınıfları için şube, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından OGS ve HGS ürün satışı yapmaya başlayan ilk banka VakıfBank oldu.

Bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijitalleşmesinde bugüne kadar birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Günümüz bankacılığında müşteriler, tüm finansal hizmetlere dijital kanallardan hızlı, kolay, her an ve her yerden erişmek istiyor. Biz de ‘Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası’ olma vizyonumuzla en etkin kanalımız olan ve yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunan VakıfBank Mobil’i müşteri odaklı anlayışımızla geliştirmeye, güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Son olarak, tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk” şeklinde konuştu.

VakıfBanktan OGS ve HGS devrimi

“Artık müşterilerimiz, araç sınıfları ne olursa olsun HGS ve OGS işlemlerini şubeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu yeniliğe özel olarak başlattığımız kredi kartı kampanyasıyla da dijital kanallardan ürün alan müşterilerimize de 10 TL worldpuan hediye ediyoruz” diyen Merdan, dijital kanallardaki yeniliklerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

10 TL WORLDPUAN HEDİYE

Kampanya kapsamında 31 Ağustos’a kadar VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak ilk kez VakıfBank OGS Cihazı/HGS Etiketi/Kartı alan ve bu ürünler için VakıfBank Worldcard’dan otomatik yükleme talimatı veren müşterilere 10 TL Worldpuan hediye ediliyor.

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