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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

VakıfBank'tan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"

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VakıfBank'tan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"

Hesap, 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz" açıklamasında bulundu.

VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve TL mevduatı destekleyen 3 yeni vadeli mevduat ürününü devreye aldı.

VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor. "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap", 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.

"TL MEVDUATLARA ENFLASYON GÜVENCESİ VERİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "güçlü Türkiye'nin lider bankası" olarak, hem reel ekonominin hem de vatandaşlarının yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Milli ekonomi ve halkın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerle çözümler sunduklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"3 alternatifli hazırladığımız Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap'larımız, TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz. Yeni ürünlerle döviz tevdiat hesaplarından TL'ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek."

İLAVE FAİZ ORANIYLA ENFLASYON KORUMASI
TL mevduat birikimlerini desteklemeyi amaçlayan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"ın ilk alternatifinde, 92 ile 370 gün arasında vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, en son açıklanan yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonucunda yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek. Böylece müşterilere TL yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunulacak. Hesaptan vade süresi içerisinde para çekme işleminin gerçekleşmesi durumunda hesabın vadesi bozulmayacak ve vade sonunda hesaptaki tutar üzerinden faiz işleyecek.

RİSK PRİMİ TAAHHÜDÜYLE ENFLASYON KORUMASI
VakıfBank’ın "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap" ürününün ikinci alternatifi, TL birikim sahiplerine faiz getirisinden ziyade ileriye dönük enflasyon koruması sağlayacak. 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda en son açıklanan 12 aylık TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak. Yine vade süresi boyunca hesap sahipleri hesaplarından vadesi bozulmadan işlem de yapabilecek. 

Üçüncü alternatifte ise 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. En son açıklanan TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. 3 aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak. Hesaptan vadesi bozulmadan işlem de yapılabilecek.

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