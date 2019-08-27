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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.08.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Vakıfbank'tan avantajlı faiz oranları

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Vakıfbank'tan avantajlı faiz oranları

VakıfBank, Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap’la uzun süredir teşvik ettiği TL’ye dönüşü yeni bir kampanyayla destekliyor.

VakıfBank,   TL'ye dönüş teşviklerine bir yenisini daha ekledi.  Birikimini dolar veya euro olarak değerlendiren VakıfBank müşterilerine TL’ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuluyor. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor. VakıfBank,   TL'ye dönüş teşviklerine bir yenisini daha ekledi.  Birikimini dolar veya euro olarak değerlendiren VakıfBank müşterilerine TL’ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuluyor. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.

BİRÇOK ÜRÜN VE KAMPANYAYLA UZUN SÜREDİR TL’YE DÖNÜŞÜ DESTEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL'ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkânı sunuyoruz” dedi. 

Farklı ürün ve kampanyalarla uzun süredir Türk Lirası’na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, “2011 yılından bu yana Hiper Hesap ürünümüzle dövizden Türk Lirası’na geçen müşterilerimize avantajlı mevduat faizi veriyoruz. Bu yıl ayrıca birikimlerin enflasyondaki dalgalanmalardan etkilenmemesini temin eden Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplarımızı mudilere sunduk. TL’ye dönüşü güçlendirmek adına attığımız tüm bu adımlara şimdi bir yenisini daha ekliyoruz. Bir başka deyişle TL’ye dönüşte vites yükseltiyoruz” şeklinde konuştu. 

MİLLİ EKONOMİYE OLAN GÜVENİ PERÇİNLEMEK İÇİN TL’YE GÜVENMELİYİZ

TL’ye dönüş hesabındaki yeni kampanyayla kısa vadeli yatırım yapmak isteyenlerin de özel faiz oranından faydalanabileceğinin altını çizen Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Mevduatını hangi vadede olursa olsun Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen müşterilerimize büyük avantajlar sunmaya devam edeceğiz. Dövizini bozdurup Türk Lirası mevduat hesabı açan müşterilerimize ek getiri sağlıyoruz. Halkımızın da ülke ekonomisine büyük katkı sunan bu ürünlerimize büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle birikim sahiplerini dövizden TL’ye geçmeye davet ediyorum. Milli ekonomimize olan güveni perçinlemek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için TL’ye güvenmeliyiz” şeklinde konuştu. 

TL’YE DÖNENLERE EK GETİRİ FIRSATI

Kampanya kapsamında VakıfBank’ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL’ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL’ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

ENFLASYON KORUMALI TL’YE DÖNÜŞ

Enflasyona endeksli TL’ye dönüş hesabıyla dövizden TL’ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle Türk Lirası’na geçen VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor. 

HİPER HESAP’LA GETİRİ KAYBI OLMUYOR

VakıfBank müşterileri, 2011’den beri yürürlükte olan ve 2019 yılında revize edilen Hiper Hesap ürünüyle herhangi bir faiz kaybı olmadan istedikleri an mevcut döviz hesap getirilerini kaybetmeden TL’ye dönebiliyor. Daha çok günlük işlem yapma alışkanlığı bulunanların tercih ettiği bu hesap, müşterilere gecelik faiz getirisi sunarken TL’ye dönen müşterilere daha avantajlı faiz oranları uygulanıyor. 

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