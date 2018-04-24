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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.04.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

VakıfBank’tan 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

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VakıfBank’tan 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemi imzalandı.

VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Böylelikle, Ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon dolar tutarındaki banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından yine banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atıldı. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre %0.15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu 7 yeni bankanın katılması ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında banka tarihinin en büyük eurobond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

VakıfBank 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Banka tarihinin en büyük sendikasyon işlemini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisinin başarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmaya kararlıyız” dedi.

MALİYET DÜŞTÜ, 7 YENİ BANKA KATILDI

Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

“Kredinin 2 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%1.30 ve Euribor+%1.20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın Nisan dönemine göre bu işlemimize 7 yeni banka katılmıştır. Kredinin 367 gün vadeli diliminin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 0,15% düşmesine rağmen yenilenme oranımız yüzde 120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar; BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Erste Group, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve UniCredit.

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