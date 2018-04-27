Vakıfbank’tan 1.3 milyar dolarlık sendikasyon
Vakıfbank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Böylelikle, ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon dolar tutarındaki banka tarihinin en büyük Eurobond ihracının ardından yine banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atıldı. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu 7 yeni bankanın katılması ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında banka tarihinin en büyük Eurobond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.
Özcan, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu dile getirdi.
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