Vakıfbank’ta sermaye güçlenecek

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi. Vakıflar Bankası’nın ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 43 A grubu ve yüzde 15.51’i B grubu olmak üzere toplam yüzde 58.51’lik hisseye ilişkin beher hisse değerinin belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik bankamız hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme süreci başlamıştır. Söz konusu devir işlemi, Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği 3 Aralık’tan itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacak. Kararda belirtilen hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup borsada işlem gören D grubu yüzde 25.22’lik hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak” denildi.

BANKA STATÜSÜ DEĞİŞMEYECEK

VakıfBank’tan yapılan yazılı açıklamada, devir işlemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Dolayısıyla ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, söz konusu husus dışında başkaca bir amaç taşımamaktadır” denildi.

Açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda bankanın kamu sermayeli banka statüsü, stratejisi, iş modeli ve insan kaynakları yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedilerek, “Daha da güçlenen sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracak, tüm paydaşlarına hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmayı sürdürecektir. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir” denildi.

KHK İLE DÜZENLENMİŞTİ

Devirle ilgili 24 Aralık 2017’de KHK ile düzenleme yapılmıştı. Buna göre belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ihraç edilecek.