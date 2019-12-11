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HaberlerEkonomi HaberleriVakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı
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Ekonomi
AA
11.12.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı

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VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (VakıfBank) hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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