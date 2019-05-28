Vakıfbank’ın yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Aksu
Kamu bankaları Vakıfbank ile Halkbank’ın genel kurulları dün yapıldı.
Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyesi olarak Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim, Sadık Tıltak’ın görevlerine devam etmesine ve Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak’ın 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildi. Mehmet Emin Özcan, Vakıfbank’ın genel müdürlüğü görevini yürütüyordu. Mevlüt Uysal ise eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı idi, son yerel seçimde AK Parti’den Büyükçekmece belediye başkanı adayı olmuş ancak seçilememişti.
Vakıfbank genel kurulunda ise verilen önergeler doğrultusunda eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bankanın Mehmet Emin Özcan’ın Halkbank yönetim kuruluna seçilmesiyle boşalan genel müdürlük görevine de bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. Yine Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğine geldi.
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