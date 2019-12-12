Vakıfbank’ın Hazine’ye hisse devri tamamlandı

Vakıfbank’ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bankanın hisselerinin devri dün itibariyle tamamlandı. Hisseler Hazine ve Maliye Bakanlığı pay defterine kaydedildi. Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerinin beher hisse değeri 9,4956 lira üzerinden Hazine’ye devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 4 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 43 A grubu ve yüzde 15.51’i B grubu olmak üzere toplam yüzde 58.51’lik hissenin devir süreci başlamıştı. Vakıfbank’tan dün yapılan açıklamayla da hisse devir süreci tamamlandı. Vakıfbank’ın KAP’a yaptığı açıklamada ortaklık yapısı değişikliği de yer aldı.