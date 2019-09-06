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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih: Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor

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Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih: Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih "Bursa, sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebilmiştir. Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü ili olan Bursa'nın sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebildiğini belirterek, "Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları" kapsamında Bursa'yı ziyaret eden Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Üstünsalih, Bursa'nın, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere tarım ve hayvancılıktan turizme kadar yapılan yatırımlarla ekonomiye güç kattığını bildirdi.

Kentin, zor bir yıl olan 2018'de 13 milyar dolar ile ihracatta ülke genelinde üçüncü olmayı başardığını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bursa, 2019'un yedi ayı itibarıyla 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sürdürülebilir başarı hikayesi takdire şayandır. Kentin tekstil sektörü temsilcileri, bu yıl yaklaşık yüzde 30 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Tarım, hayvancılık ve turizmde yapılan yeni yatırımlar ve büyümeyi yakından takip ediyoruz. Bursa, sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebilmiştir. Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor."

Üstünsalih, VakıfBank olarak, dört bir yanı vakıf eserleriyle dolu Bursa'yla gönül bağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"VakıfBank olarak Marmara Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan Bursa ve Balıkesir'de biri ticari, diğeri de özel bankacılık şubesi olmak üzere 42 şube ve yaklaşık 600 çalışanla hizmet veriyoruz. Bursa ve Balıkesir'e gerçekleştirdiğimiz nakdi ve gayri nakdi destekler her yıl artıyor. Yılın ilk altı ayında Bursa'da kullandırdığımız ticari kredi hacmimizi yaklaşık yüzde 20 oranında büyüterek bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Kısa bir süre içerisinde bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı ikinci kez indirdik. Hane halkından KOBİ'ye, turizmciden sanayiciye kadar Türkiye'nin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir."

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