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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.01.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Vakıf Katılım “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

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Vakıf Katılım “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı kategorisinde “Yılın En İtibarlısı” seçildi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı sektöründe “Yılın En İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu. Pazarlama sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar, İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu belirlendi. Buna göre 34 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markalarına ödülleri Raffles İstanbul’da düzenlenen törenle teslim edildi.

Vakıf Katılım “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

Öncelikli hedef sistemle daha fazla kişiyi tanıştırmak

Katılım bankacılığının en genç üyesi olmasına rağmen Vakıf Katılım’ın yaptığı çalışmalarla hızlı bir büyüme gösterdiğini ve sektörünün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Halkımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bu ödüle layık görülmek bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu. Türkiye’nin dört bir yanına ulaşma vizyonu doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına 2019 yılında da devam edeceklerini ve ülke ekonomisini destekleyecek projeler içinde yer almayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, “Vakıf Katılım olarak, temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

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