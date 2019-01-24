Vakıf Katılım “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı kategorisinde “Yılın En İtibarlısı” seçildi.
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı sektöründe “Yılın En İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu. Pazarlama sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar, İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu belirlendi. Buna göre 34 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markalarına ödülleri Raffles İstanbul’da düzenlenen törenle teslim edildi.
Öncelikli hedef sistemle daha fazla kişiyi tanıştırmak
Katılım bankacılığının en genç üyesi olmasına rağmen Vakıf Katılım’ın yaptığı çalışmalarla hızlı bir büyüme gösterdiğini ve sektörünün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Halkımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bu ödüle layık görülmek bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu. Türkiye’nin dört bir yanına ulaşma vizyonu doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına 2019 yılında da devam edeceklerini ve ülke ekonomisini destekleyecek projeler içinde yer almayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, “Vakıf Katılım olarak, temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
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