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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Vakıf Katılım Siirt'te şube açtı

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Vakıf Katılım Siirt'te şube açtı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş "Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 artırarak 15,1 milyar liraya çıkardık" dedi.

 Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 6'ya çıktı." dedi.

Güres Caddesi'nde hizmet verecek Vakıf Katılım Siirt Şubesi'nin açılışı, Vali Vekili Erkan Savar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle yapıldı. 
Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olan Vakıf Katılımın 42 ilde 91 şube sayısına ulaştığını, yıl içinde bu rakamı 110'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 

Geçen yıl 325,4 milyon lira net karla bankacılık sektöründe öz kaynak karlılığı en yüksek kurum olduklarını belirten Göktaş, "Geçtiğimiz yıl reel sektöre destekleri artırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar lira fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 artırarak 15,1 milyar liraya çıkardık." diye konuştu. 

KATILIM BANKALARINDA 15 BİN 143 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Katılım bankacılığının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret eden Göktaş, ülke genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankalarının şu anda bin 108 şubede 15 bin 143 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi. 

"Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu." diyen Göktaş, "2017 sonuna kıyasla yüzde 29,2'lik artış yakalayan katılım bankalarının 2018 yılı net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Uzun zamandır yüzde 5'lerde seyreden katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 6'ya çıktı." ifadesini kullandı. 
Türkiye'nin "Altın Bankası" olmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "2018 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda toplam altın hacminin yaklaşık yüzde 35'lik kısmını, gümüşte ise toplam fiziksel gümüş hacminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını gerçekleştirdik. 2019 yılında piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız." dedi. 

ENERJİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmanın öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edeceğini belirten Göktaş, şunları kaydetti: 

"Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, maden, enerji ham maddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." 

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