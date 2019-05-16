Vakıf Katılım' dan ihracatçı firmalara büyük destek
Vakıf Katılım, reel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihracat yapan müşterilerini desteklemek amacıyla, çok uygun kar oranlarına sahip yeni bir destek paketi hazırladı. Hazırlanan paket kapsamında ihracatçı firmalar, dolar cinsinden %0,32, Euro cinsinden de %0,25’ ten başlayan birbirinden cazip aylık kar oranlarından faydalanabilecek.
Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Türkiye’nin artan dış ticaret hacmine destek vermeye devam ediyor. Vakıf Katılım, reel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihracat yapan müşterilerine avantajlı kâr oranları ile yeni bir destek paketi hazırladı. 15 Mayıs-30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında ihracatçı firmalar, dolar cinsinden %0,32’den, Euro cinsinden de %0,25’ ten başlayan aylık kar oranlarından faydalanabilecek.
Vakıf Katılım ihracatçı firmalara, 6 aya varan ödemesiz dönem imkânıyla birlikte toplamda 30 ay vadeli; 500.000 USD ve 500.000 EURO’ ya kadar finansman desteği sağlayacak.
Vakıf Katılım’ın KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilerine sunacağı bu çok avantajlı paketten faydalanmak için başvuru yapacakların Dış Ticaret Paketi’ni satın almaları yeterli olacak.
“İHRACAT FİNANSMANINDA MALİYETİMİZE YAKIN ORANLARDA FİNANSMAN İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak ihracatçı firmalarımızın dış ticarette rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeni bir destek paketi hazırladık. Bu kampanyamızla, ihracat finansmanında maliyetimize yakın oranlarda bir finansman imkânı sağlamış olacağız” dedi.
Bugüne kadar ülke ihracatının gelişimi için birçok projeye imza attıklarını dile getiren Göktaş şöyle konuştu: “Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinin canlanmasına, istihdam, üretim ve karlılığının artmasına önemli katkılar sağlayan ‘ihracatın’ gelişimi ve daha da canlanması için üzerimize düşen görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin makroekonomik dengelerinin gelişime katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”
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